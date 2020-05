Rali de Portugal 1982: Michele Mouton apelou a S. Goldofre

Arganil é conhecida pela “Catedral dos Ralis” em Portugal, uma zona mítica falada nos quatro cantos do mundo por quem gosta de ralis, uma zona onde se viveram espectáculos inesquecíveis, que atrás do volante ou quem assistia do lado de fora.

Nas suas múltiplas versões, cujos pináculos foram os troços de 43 e 56,5 Km tiveram lugar inúmeras histórias, algumas delas, bem estranhas.

Por exemplo, a que se passou em 1982 com Michele Mouton no Mosteiro de Folques onde se encontra a estátua de S. Goldofre, um santo da terra, a quem um dia a francesa, depois de mais um dia de treinos, provavelmente bem regado com bons vinhos da região, se ajoelhou, pedindo na brincadeira ao Santo para a ajudar a vencer o rali.

E não é que Mouton ganhou mesmo? No ano seguinte, já mais calma, voltou ao local e agradeceu ao Santo.