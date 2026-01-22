Rali de Monte Carlo/WRC2: um Lancia líder, outro fora de prova…

Foi um troço de abertura do Rali de Monte Carlo misto para a Lancia no seu regresso ao WRC. Rossel desistiu, mas o seu companheiro de equipa Nikolay Gryazin ficou em sétimo lugar na classificação geral, e lidera o WRC2: “O carro é fácil de conduzir nestas condições. Sinto-me bem e foi bastante agradável. É claro que as notas podiam ser melhores.”

Yohan Rossel, piloto da Lancia, parou aos 12,3 km da especial após bater numa parede. A equipa está bem, o toque foi fraco, mas o carro ficou danificado e parou uma centena de metros mais à frente. Rossel teve que empurrar o Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 para fora do troço. Um início decepcionante para o francês.

Gryazin foi o mais rápido, 4.6s na frente de Eric Camilli-Thibault De La Haye (Skoda Fabia RS Rally2), com Léo Rossel-Guillaume Mercoiret (Citroen C3 Rally2) em terceiro a 16.9s. Quarto posto para Chris Ingram-Alexander Kihurani (Toyota GR Yaris Rally2) a 35.0s com Roberto Daprà-Luca Guglielmetti (Skoda Fabia RS Rally2) logo a seguir a 38.2s. Pablo Sarrazin-Yannick Roche (Citroen C3 Rally2) ficou colocado logo a seguir e Eliott Delecour-Sabrina De Castelli (Toyota GR Yaris Rally2) foram oitavos.