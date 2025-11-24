Rali de Monte Carlo ‘recupera’ Super-Especial no traçado da Fórmula 1

O Rallye Monte-Carlo promete elevar a fasquia na 94ª edição da prova do Mundial de Ralis, em 2026, com o regresso da Super-Especial à lendária pista do Port Hercule, na própria capital monegasca. Sábado, 24 de janeiro, será gravado na memória dos fãs: pela primeira vez desde 2008, os concorrentes irão desafiar o traçado urbano de Monte Carlo numa especial cronometrada pensada para brilhar sob as luzes e o entusiasmo do público.

A PEC13 será muito mais do que um simples troço. O percurso aproveitará parte do icónico circuito de Fórmula 1, com várias zonas bem espetaculares, incluindo a já tradicional secção “donut”, numa extensão total de 2,69 km.

O programa da tarde promete cerca de 4 horas de ação, dedicadas à passagem dos Rally1, mas também das diferentes categorias que honram o Monte Carlo. A organização preparou zonas públicas estrategicamente localizadas para permitir aos adeptos seguirem todos os momentos da PEC13 com conforto e visibilidade privilegiada.

A partir das 17h, a pista ganha vida com os Rally1 dos três construtores (Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport e M-Sport Ford) a fazerem voltas VIP, aquecendo o público para o grande espetáculo que se seguirá.