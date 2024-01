Rali de Monte Carlo, PE6: nova troca de líder no WRC2 | AutoSport

Nos RC2/WRC2, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) foram os mais rápidos, bateram Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) por 0,2s, com Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) a 0.8s. Pepe López/David Vázquez (Skoda Fabia RS Rally2) foram quartos a 1.9s e as margens na frente dos Rally2 continuam incrivelmente equilibradas, em troços longos e difíceis o que mostra bem o equilíbrio que há entre forças e carros. Na frente de classificação está agora de novo Nikolay Gryazin, por troca com Pepe Lopez, que dista agora 1.3s do russo. Yoahan Rossel mantém-se por perto, roda a 5.4s e este trio continua a sua boa luta pela primazia no WRC2, onde não pertence Solberg porque não nomeou a prova. Os Toyota estão a fraquejar, e já rodam, ambos a bem mais de um minuto da frente. Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) são quintos a 1m22.4s e Stéphane Lefebvre/Andy Malfoy (Toyota GR Yaris Rally2) sétimos a 1m35.1s.

