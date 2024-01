Rali de Monte Carlo, PE5: Três da frente em 5.2s no WRC2 | AutoSport

Pepe López/David Vázquez (Skoda Fabia RS Rally2) continuam a vencer troços no WRC2, mas o equlíbrio continua a ser a nota dominante, já que Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) foi segundo a apenas 0.2s, apóws 18.31 Km e com gelo negro pelo meio, note-se, com Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) em terceiro a 1.2s. Na geral, os três primeiros estão agora separados por 5.2s, com Rossel em terceiro e Gryazin apenas a 0.4s de López.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) perderam muito tempo porque não arriscaram nada na zona com gelo, só que este era muito menos do que tinham nas notas e por isso cederam 16.7s, para os seus adversários nos RC2 (Solberg não nomeou a prova para pontuar). Assim sendo, já está a 40.0s da frente.

Para Pepe Lopez esta é: “a primeira vez que conduzo com slicks no gelo, por isso não foi fácil”, já Nikolay Gryazin revelou que “tive uma boa sensação, mas o tempo não foi ótimo.” Yohan Rossel passou com o carro a deitar fumo. Já Sami Pajari disse que foi “bastante complicado, acho que preciso de ser mais agressivo, mas ainda não tenho a confiança necessária.” No outro Toyota, Stéphane Lefebvre teve problemas: “No início do troço, tivemos cortes de motor. Depois disso, tive dificuldade em encontrar aderência e não tinha confiança. Vamos tentar encontrar alguma coisa na assistência, porque não está a correr bem neste momento.” Por fim, Oliver Solberg “tinha muito gelo nas notas mas quando passei quase não havia…”