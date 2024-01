Rali de Monte Carlo, PE3: Nikolay Gryazin novo líder do WRC2 | AutoSport

Nos RC2 – nem todos nomearam esta prova para o WRC2 – depois do menos bom começo de ontem, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) venceram a especial com 4.0s de avanço para Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2), que são os novos líderes da prova já que Pepe López/David Vázquez (Skoda Fabia RS Rally2) perderam 20.1s e caíram para o segundo lugar, mas apenas a 1.9s da frente. O espanhol revelou que erraram na afinação do carro.

Terceiro posto para o grande favorito a vencer este rali, Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2), que está agora a 6.4s da frente com o melhor dos Toyota a ser o de Stéphane Lefebvre/Andy Malfoy (Toyota GR Yaris Rally2), quarto na especial, ainda que na geral seja ainda o de Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2), que neste troço perderam 29.2s e caíram para o quinto posto, com o piloto a revelar que foram muito cuidadosos.

Chris Ingram/Hannah Mckillop (Skoda Fabia RS Rally2) saíram de estrada e perderam 55.2s. Bryan Bouffier/Frédéric Vauclare (Toyota GR Yaris Rally2), antigo vencedor do Rali de Monte Carlo, que regressou após alguns anos sem guiar em ralis, saiu de estrada. E ficaram lá.

