Rali de Monte Carlo, PE2: Pepe López soma e segue no WRC2 | AutoSport

Pepe López/David Vázquez (Skoda Fabia RS Rally2) venceram também o segundo troço, no WRC2, mas desta feita com grande oposição de Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) que ficaram apenas a 0.6s. Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) foram terceiros a 10.7s seguindo-se Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) a 13.2s. Stéphane Lefebvre/Andy Malfoy (Toyota GR Yaris Rally2) foram quintos a 17.8s, seguindo-se Nicolas Ciamin/Yannick Roche (Hyundai I20 N Rally2) e Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) que continuam a perder muito tempo revelando que está sem confiança. Na geral, Pepe López já tem 14.2s de avanço agora para Nikolay Gryazin, com Yohan Rossela 19.9s. Pajari caiu para quarto e está a 23.7s, e Lefebvre passou Solberg, e é quinto classificado. Para já, um Skoda na frente seguido por dois Citroën e dois Toyota que estão a ter um começo de rali positivo, pois estão a rodar num ritmo não muito longe dos seus melhores adversários

