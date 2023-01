Rali de Monte Carlo, PE16: tudo na mesma a dois troços do fim, WRC2 por decidir… | AutoSport

Nada de significativo sucedeu na PE16, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 venceram o troço e recuperaram 1.5s a Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) que têm ainda 17.2s de avanço, o que chega e sobra para os dois restantes troços. A Toyota não vai querer arriscar perder as duas posições do rali, e mais atrás nada mudou na classificação dos Rally1.

O interesse neste momento está no WRC2, com Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) a ganhar apenas 0.8s a Nikolay Gryazin (Škoda Fabia RS Rally2) pelo que a dois troços do fim a diferença entre ambos é de 9.7s o que em condições normais chega para o russo vencer.

Mais atrás, azar para Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2) que tinha passado Pepe López (Hyundai i20 N Rally2) na especial anterior, mas neste troço furou e perdeu muitas posições, caindo para a 10ª posição.

Tempos Online – CLIQUE AQUI