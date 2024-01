Rali de Monte Carlo, PE1: Pepe López na frente do WRC2 | AutoSport

Com alguma surpresa, devido à margem, Pepe López/David Vázquez (Skoda Fabia RS Rally2) foram os mais rápidos da especial de abertura, batendo os favoritos, Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) por 9.2s com o novo Toyota de Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) em terceiro a 1.3s do piloto do Citroën. Seguiram-se Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2), 3.1s mais atrás, com Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) 3.6s atrás do russo. Noutro Yaris, Stéphane Lefebvre/Andy Malfoy (Toyota GR Yaris Rally2) ficaram 5.4s depois, na frente de Nicolas Ciamin/Yannick Roche (Hyundai I20 N Rally2).

