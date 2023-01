Rali de Monte Carlo: Os altos e baixos de Oliver Solberg nos RC2 | AutoSport

Oliver Solberg não conta para as ‘contas’ do WRC2 nesta prova, é apenas 11º entre os RC2, e também ele estreia um dos novos Skoda Fabia RS Rally2. Perdeu 1m50s na PE2 com um furo, por isso roda atrasado, porque não conta par o WRC2 e pelo tempo que perdeu, mas tem dar alguns bons sinais. Venceu a PE3, PE4, PE6, PE7, PE8 e PE10. como se percebe, pode estar a passar mais despercebido, mas está a andar razoavelmente bem.

Depois de perder quase dois minutos na PE2, deixou a primeira noite de rali para trás, e deu o que podia para andar o melhor possível, e “tentar aprender cada vez mais o carro!”

Depois, veio a ‘vingança’ em termos de vários ‘scratch’ nos troços.

Foi o mais rápido na PE3 com 3.9s de avanço para o segundo, venceu o troço seguinte: “o carro está bom embora seja complicado com os pneus”, disse.

Foi segundo na PE5 a 0.9s do primeiro lugar: “sentimo-nos confortáveis, capazes de ir depressa sem demasiados riscos”.

Depois veio o triunfo na seis, sete, oito e 10: “carro dá um bom feeling, fiquei muito contente com o dia se 6ª Feira, apenas um troço mais complicado devido a diferentes níveis de aderência” disse Solberg que na PE11 teve uma ligeira saída de traseira e “perdemos muito tempo, infelizmente, mas pensamos que são apenas danos no braço de suspensão, por isso tudo deve ficar bem”, disse. Portanto, o andamento está lá, mas continua a enveredar pelos excessos que lhe são característicos.