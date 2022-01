Rali de Monte Carlo: O primeiro da era híbrida do WRC | AutoSport

O Rallye Monte-Carlo realiza-se de 20 a 23 de janeiro) e fica na história pelo primeiro rali da nova e revolucionário era híbrida do Campeonato Mundial de Ralis. Para começar o ano, 75 inscritos. Os organizadores do evento publicaram a lista final de inscritos para a prova de Inverno realizada nos Alpes franceses e para lá dos 11 novos carros híbridos de Rally1 está lista igualmente uma forte participação no WRC2, que ascende a 20 pilotos.



A equipa campeã mundial, a Toyota Gazoo Racing entra com três GR Yaris Rally1 para Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä. Benjamin Veillas está na lista ao lado de Ogier, pela primeira vez após a ‘reforma’ de Julien Ingrassia.

Takamoto Katsuta pilota um quarto GR Yaris para a nova operação da Toyota Gazoo Racing World Rally Team NG. Ott Tänak, Thierry Neuville e Oliver Solberg são nomeados no i20 N Rally1 da Hyundai Motorsport.



Quatro M-Sport/Ford Puma Rally1 vão arrancar o campeonato. Craig Breen e Gus Greensmith foram inicialmente confirmados, enquanto Adrien Fourmaux e Sébastien Loeb foram acrescentados ao plantel da equipa britânica.

Loeb será acompanhado por Isabelle Galmiche, antiga tripulante da equipa de segurança.



É a primeira vez, em 180 ralis do WRC, que o nove vezes campeão não terá como parceiro Daniel Elena, que anunciou a sua ‘reforma’ em novembro. Gus Greensmith será acompanhado pelo sueco Jonas Andersson após a estreia conjunta da dupla na ronda final de 2021. A apresentação oficial da inovadora nova era do WRC será na Áustria,

Várias equipas novas estão listadas num bom plantel do WRC2, que é encabeçado pelo campeão reinante, Andreas Mikkelsen que volta a ter Marco Bulacia como colega de equipa na Toksport WRT Skoda. Mikkelsen terá o co-piloto campeão de 2021, Torstein Eriksen, a ler as notas pela primeira vez. Outro Skoda Fabia Rally2 estará nas mãos de Nikolay Gryazin, na nova equipa Toksport WRT 2.



A equipa Sainteloc Junior nomeou Eric Camilli e Sean Johnston, para guiar o Citroën C3 Rally2, enquanto o campeão do WRC3, Yohan Rossel estará ao volante de uma versão da PH Sport. Rossel terá ao lado Benjamin Boulloud, tendo sido inicialmente sido inscrito com Valentin Sarreaud.



O jovem checo Erik Cais, que é um dos melhores pilotos checos do Europeu de Ralis, participa na equipa de dois carros, a Yacco ACCR. Pierre Ragues conduz um Volkswagen Polo GTI para a mesma equipa.

Sean Johnston regressa ao WRC2 com o Citroën C3 Rally2 da equipa Sainteloc Junior

O ex-campeão europeu Chris Ingram inicia o primeiro de um programa de sete provas num Skoda Fabia Rally2, ao subir do WRC3. Grégoire Munster pilota um Hyundai i20 N, enquanto o antigo piloto da Peugeot, Hyundai, Mitsubishi e Toyota, Freddy Loix, inicia o seu primeiro evento WRC desde 2004, desta feita num Skoda Fabia Rally2.

A nova categoria WRC3 conta com inscrições do campeão do WRC Júnior, Sami Pajari, Enrico Brazzoli e Jan Cerny. Todos conduzem Ford Fiesta Rally3.



O antigo vencedor do Rali de Monte Carlo, François Delecour é o nome principal num forte plantel de oito carros na categoria RGT. O francês pilota um Alpine A110.

Horário

DIA 1, Quinta-Feira, 20 de janeiro

Shakedown (Sainte-Agnès / Peille) 2.29 km 08:31

PE1 Lucéram / Lantosque 15.20 km 19:18

PE2 La Bollène-Vésubie / Moulinet 23.25 km 20:31

DIA 2, Sexta-Feira, 21 de janeiro

PE3 Roure / Beuil 1 18.33 km 08:14

PE4 Guillaumes / Péone / Valberg 1 13.49 km 09:17

PE5 Val-de-Chalvagne / Entrevaux 1 17.11 km 10:35

PE6 Roure / Beuil 2 18.33 km 13:16

PE7 Guillaumes / Péone / Valberg 2 13.49 km 14:19

PE8 Val-de-Chalvagne / Entrevaux 2 17.11 km 15:37

DIA 3, Sábado, 22 de janeiro

PE9 Le Fugeret / Thorame-Haute 16.80 km 07:17

PE10 Saint-Jeannet / Malijai 1 17.04 km 09:08

PE11 Saint-Geniez / Thoard 1 20.79 km 10:16

PE12 Saint-Jeannet / Malijai 2 17.04 km 13:08

PE13 Saint-Geniez / Thoard 2 20.79 km 14:16

DIA 4, Domingo, 23 de janeiro

PE14 La Penne / Collongues 1 19.37 km 07:45

PE15 Briançonnet / Entrevaux 1 14.26 km 09:08

PE16 La Penne / Collongues 2 19.37 km 09:53

PE17 Briançonnet / Entrevaux 2 Power Stage] 14.26 km 11:18

NOTA: hora de Portugal Continental