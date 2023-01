Rali de Monte Carlo: Nikolay Gryazin lidera WRC2 | AutoSport

Depois de Nikolay Gryazin ter chegado ao fim do primeiro dia na frente do WRC2, ao cabo de cinco troços manteve-a, alargando-a para 22.7s agora face a Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2). Na PE3, Rossel venceu o troço e passou para segundo a 17.6s da frente mas Gryazin venceu os dois troços seguintes e colocou a margem em 22.7s.

Houve poucas alterações na frente, na PE3 Chris Ingram (Škoda Fabia Rally2 evo) passou Adrien Fourmaux (Ford Fiesta Rally2), ascendendo ao quinto posto, mas o Campeão Europeu de Ralis de 2019 perdeu duas posições na PE5 para Fourmaux e Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2).

Desta forma, Nikolay Gryazin (Škoda Fabia RS Rally2) lidera com 22.7s de avnaço para Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) com Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2) em terceiro a 32.6s.

Quarto posto para Pepe López (Hyundai i20 N Rally2) a 51.0s, com Adrien Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) em quinto a 1m00,08s. Seguem-se Chris Ingram (Škoda Fabia Rally2 evo),

Marco Bulacia (Škoda Fabia RS Rally2), François Delecour (Škoda Fabia RS Rally2) e Alejandro Cachón (Citroën C3 Rally2) a fechar o top 10.