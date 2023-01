Rali de Monte Carlo: Nikolay Gryazin coloca novo Škoda Fabia RS Rally2 na frente | AutoSport

Este ano o WRC2 vai ser uma competição ainda mais intensa que em 2022, e para já, para começar, as coisas começaram melhor para os lados da Skoda que com o novo Fabia RS Rally2 já lidera a competição. Nikolay Gryazin (Škoda Fabia RS Rally2) venceu os dois troços e terminou o dia com um avanço de 16.7s sobre Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2) com Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) em terceiro a 18.3s, depois de ter uma ligeira saída que lhe custou cinco segundos.

O piloto do Toksport WRT abriu uma vantagem de 16,7 segundos ao longo dos 40,2 quilómetros competitivos da noite de quinta-feira no seu Skoda Fabia RS Rally2, deixando um par de franceses na sua esteira. No que é a primeira aparição do novíssimo Fabia no WRC, Gryazin esteve claramente mais forte, ganhou o Turini por 7,9s e o troço seguinte por 8,6s sem qualquer problema, apesar de haver manchas de gelo preto em algumas zonas do segundo troço.

“Não forcei muito”, disse Gryazin. “Não andei devagar, foi um ritmo bem gerido, se eu quiser forçar mais, posso fazê-lo. Muitas coisas mudaram desde o ano passado e talvez esteja a começar a funcionar melhor. Veremos ao longo dos próximos dias”.

Quarto posto para Pepe López (Hyundai i20 N Rally2), a 27.8s, e quinto lugar para Adrien Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) a 34.2s. Chris Ingram (Škoda Fabia Rally2 evo) é sexto a 39.5s, na frente de Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2). Marco Bulacia (Škoda Fabia RS Rally2) é oitavo a 48.7s na frente de François Delecour (Škoda Fabia RS Rally2), a 50.6s.

O rookie Alejandro Cachón (Citroën C3 Rally2) que aqui é assistido pela Sports & You fecha o top 10.

Oliver Solberg conseguiu chegar ao fim da PE2, mas com danos na traseira do carro na sequência de um firo na roda traseira esquerda. Com isso, já perdeu mais de dois minutos. Não é certamente o início ideal do Rali de Monte Carlo para o jovem sueco.