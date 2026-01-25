Rali de Monte Carlo: Momento-Chave

O Momento-Chave da prova foi quando Oliver Solberg protagonizou o seu momento dramático na PEC12 (La Bréole – Bellafaire 2) ao sair de estrada devido às condições traiçoeiras de gelo e lama. Solberg admitiu ter entrado numa valeta sem perceber, perdendo momentaneamente a noção da trajetória.

Apesar de perder o controlo do Toyota GR Yaris Rally1, Solberg demonstrou perícia, sangue frio e audácia ao aproveitar a inércia do carro na neve para regressar ao asfalto, perdendo apenas cerca de 10 segundos.

Numa decisão de milisegundos, acelerou na neve, teve sorte e não haver nada para bater, e ganhou espaço e balanço para recolocar o carro na estrada.

Este incidente não impediu Solberg de vencer a especial (fazer o scratch), superando rivais como Elfyn Evans e Sébastien Ogier, e de aumentar a sua liderança na classificação geral, consolidando o seu estatuto de principal candidato à vitória final. A manobra de Solberg foi uma grande exibição de “sobrevivência” em Monte Carlo.