Rali de Monte Carlo: Momento-Chave
O Momento-Chave da prova foi quando Oliver Solberg protagonizou o seu momento dramático na PEC12 (La Bréole – Bellafaire 2) ao sair de estrada devido às condições traiçoeiras de gelo e lama. Solberg admitiu ter entrado numa valeta sem perceber, perdendo momentaneamente a noção da trajetória.
Apesar de perder o controlo do Toyota GR Yaris Rally1, Solberg demonstrou perícia, sangue frio e audácia ao aproveitar a inércia do carro na neve para regressar ao asfalto, perdendo apenas cerca de 10 segundos.
Numa decisão de milisegundos, acelerou na neve, teve sorte e não haver nada para bater, e ganhou espaço e balanço para recolocar o carro na estrada.
Este incidente não impediu Solberg de vencer a especial (fazer o scratch), superando rivais como Elfyn Evans e Sébastien Ogier, e de aumentar a sua liderança na classificação geral, consolidando o seu estatuto de principal candidato à vitória final. A manobra de Solberg foi uma grande exibição de “sobrevivência” em Monte Carlo.
