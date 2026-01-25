Rali de Monte Carlo: Léo Rossel triunfa no WRC2, 6º geral com Citroën C3 Rally2

Léo Rossel conquistou uma vitória autoritária no WRC2 do Rali de Monte Carlo, ao volante de um Citroën C3 Rally2, e alcançou ainda o impressionante 6º lugar da classificação geral absoluta.

Num fim de semana de neve, gelo e lama descrito como um dos mais exigentes dos últimos anos, o francês assumiu a liderança da categoria na sexta-feira e geriu a vantagem com inteligência até ao pódio final, à frente de Roberto Daprà (Skoda Fabia RS Rally2) e Arthur Pelamourgues (Hyundai i20 N Rally2).

Liderança consolidada desde a PEC4

Rossel assumiu o comando do WRC2 logo na PEC4, na sexta-feira de manhã, quando o anterior líder, Eric Camilli (Skoda), perdeu cerca de 50 segundos devido às condições adversas. A partir desse momento, o piloto do Citroën C3 Rally2 manteve-se consistentemente na frente, adoptando uma estratégia de risco controlado que lhe permitiu gerir margens que chegaram a ultrapassar 1m30s face aos perseguidores.

A fiabilidade do Citroën C3 Rally2 revelou-se crucial num cenário de alta imprevisibilidade, com neve profunda, , ‘sopa’ (slush) traiçoeiro e gelo persistente a ditarem o andamento da prova. Rossel descreveu o resultado como “muito importante para o seu futuro”, sublinhando o impacto da vitória no seu trajecto competitivo.

Eric Camilli (Skoda Fabia RS Rally2) terminou em quarto na frente de Chris Ingram (Toyota GR Yaris Rally2) que teve um rali atribulado, mas que terminou com um resultado razoável. Nikolay Gryazin (Lancia Ypsilon HF Rally2) ainda conseguiu recuperar e terminar em sexto, apesar de ter regressado em Super Rally após o abandono.

Yohan Rossel (Lancia Ypsilon HF Rally2) terminou em nono mas brilhou no super domingo, que venceu.

Ascensão na geral absoluta graças a desistências Rally1

A consistência de Rossel permitiu-lhe capitalizar os erros e desistências dos pilotos Rally1. No domingo, o abandono de Jon Armstrong (M-Sport Ford) abriu-lhe as portas do 6º lugar na classificação geral — um resultado excepcional para um carro Rally2 numa prova dominada por máquinas bem mais potentes. Esta posição demonstra a competitividade do Citroën face às condições meteorológicas instáveis que dizimaram grande parte do pelotão principal.

Destaque familiar e contexto de prova histórica

O sucesso de Léo ganhou ainda mais relevo pelo desempenho do irmão, Yohan Rossel, ao serviço da Lancia.

Apesar do abandono precoce devido a danos na suspensão, Yohan regressou em Super Rally e foi o mais rápido no somatório das especiais de domingo, superando toda a armada Rally1. Esta prestação sublinhou o potencial da Lancia no regresso oficial ao Mundial.

O Rali de Monte Carlo 2026 ficará marcado como um dos mais duros da última década, com “sopa” de lama, neve abundante e gelo a testarem os limites da sobrevivência. Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) venceu a geral absoluta, tornando-se o mais jovem vencedor da história da prova, mas foi Rossel quem personificou a mestria em Rally2: rapidez sem erros num caos onde apenas os mais pacientes chegaram ao fim intactos.

