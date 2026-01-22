Rali de Monte Carlo: horários, PEC1 às 15h05

O Campeonato do Mundo de Ralis desperta em 2026 sob o signo da tradição e da adrenalina pura. Com uma herança que remonta a 1911, o Rali de Monte Carlo reafirma o seu estatuto como a prova mais imprevisível do calendário, onde a escolha de pneus entre o asfalto seco e o gelo traiçoeiro dos Alpes-Marítimos dita quem sobrevive à montanha. Com um imenso nevão a colorir de branco as estradas do ‘Monte’, para a hora do arranque do rali, as condições apontam para estradas húmidas, neve e gelo em muitos lados.

Com base em Gap, a prova percorre 340 km cronometrados que incluem os míticos ganchos do Col de Turini e, num regresso histórico aguardado desde 2008, uma Super Especial nas ruas do Mónaco, fundindo a tecnologia dos Rally1 com o glamour do circuito de Fórmula 1.

Veja em baixo os horários detalhados de cada troço com hora portuguesa: