Rali de Monte Carlo: horários, PEC1 às 15h05
O Campeonato do Mundo de Ralis desperta em 2026 sob o signo da tradição e da adrenalina pura. Com uma herança que remonta a 1911, o Rali de Monte Carlo reafirma o seu estatuto como a prova mais imprevisível do calendário, onde a escolha de pneus entre o asfalto seco e o gelo traiçoeiro dos Alpes-Marítimos dita quem sobrevive à montanha. Com um imenso nevão a colorir de branco as estradas do ‘Monte’, para a hora do arranque do rali, as condições apontam para estradas húmidas, neve e gelo em muitos lados.
Com base em Gap, a prova percorre 340 km cronometrados que incluem os míticos ganchos do Col de Turini e, num regresso histórico aguardado desde 2008, uma Super Especial nas ruas do Mónaco, fundindo a tecnologia dos Rally1 com o glamour do circuito de Fórmula 1.
Veja em baixo os horários detalhados de cada troço com hora portuguesa:
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI