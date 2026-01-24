Rali de Monte Carlo em modo cartão‑postal: neve chegou em força

O Rali de Monte Carlo acordou, enfim, em modo cartão‑postal: pela primeira vez nesta edição, um troço surgiu totalmente coberto de neve e gelo, devolvendo à prova aquele cenário branco, puro e implacável que não se via com esta intensidade há vários anos. Entre taludes gelados, árvores carregadas de neve e carros a rasgar sulcos brilhantes no asfalto escondido, cada fotografia parece congelar não só a paisagem alpina, mas também a essência mais clássica e cruel deste rali lendário.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros