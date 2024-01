Se Jean Claude Andruet quis recordar o Le Moulinon, já Bernard Darniche preferiu o Burzet, e chamou-lhe, ‘Inferno’. Diz a lenda que um Burzet pode esconder outro! A primeira edição, em 1968, tinha apenas 16 km e terminava em Sagnes-et-Goudoulet. De 1969 a 1973 e, depois, de 1984 a 1990, a famosa especial Burzet-Burzet, com 46 km.

Havia também Burzet- Pereyres-St Martial (de 1991 a 1995), que ‘virava’ em Lachamp-Raphaël, ou mesmo outras variações, mesmo terminando em Lachamp-Raphael, uma espécie de ponto de encontro dos adeptos.

Bernard Darniche recorda: “Devo ter feito dez ou onze ralis de Monte-Carlo com uma vitória em 1979. A primeira vez, em 1971, com o Alpine, a caixa de velocidades encravou. De facto, nesta especial, que começava com uma subida frequentemente seca antes de atacar o planalto muito, muito rápido, nunca tive muito sucesso. Só confusão! O Burle (o vento local) pregava-nos muitas vezes partidas desagradáveis. Nomeadamente, no célebre ano de 1973, quando 140 concorrentes foram eliminados.

Meia hora antes da partida, os limpa-neves ainda estavam a abrir a estrada. E o que tinha de acontecer, aconteceu: a neve não parou de cobrir a estrada. Arranquei com o #1 e fui contra vários montes de neve, mas o Alpine ficou preso. O Waldegaard veio atrás de mim, ajudou-me e depois passou-me com o seu Fiat 124 Rallye até cair num buraco.

O resultado foi que perdemos mais de 13 minutos e terminámos em 10º lugar no Mónaco. Depois disso, tivemos percalços semelhantes durante os reconhecimentos com o Fiat 124 Abarth Spider.

Já não tínhamos pontos de referência, era um acerto ou um erro.

A estrada e os campos eram a mesma coisa. Ao tentarmos ganhar velocidade, voámos para o outro lado da estrada. Era impossível fazer notas corretas. Em poucos minutos, tudo podia mudar completamente…”

Sabe que o troço é tão famoso pelas suas dificuldades, especialmente quando tem gelo, que foi quase sempre que se realizou, que até tem um pneu denominado…Burzet? Claro que é com pregos, para neve e gelo…