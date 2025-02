Rali de Monte Carlo: ACM pode levar a prova para onde há neve e gelo…

Tal como acontece no Rali de Portugal com as ‘velhas’ catedrais, também o Rali de Monte Carlo, leia-se os seus indefetíveis adeptos, sonham com o regresso de classificativas míticas do passado. E segundo rumores recentes que circularam em França, o Campeonato do Mundo de Ralis pode regressar a Ardèche e Haute-Loire em 2026 ou no ano seguinte e a troços como o Moulinon, Burzet e…Saint-Bonnet-le-Froid, que recebeu a prova pela última vez em 2013.

Tendo em conta que a prova tem sido maioritariamente de asfalto nos últimos anos, com algumas – poucas- exceções o Automóvel Clube do Mónaco pode estar a ponderar levar o rali mais para norte, especialmente para Valence onde já esteve muitas vezes no passado, mesmo como base da prova.

A razão é simples: tendo em conta as mudanças climáticas que levam a que o Rali de Monte Carlo tenham cada vez menos neve e gelo no final de janeiro, isso é algo que continua a não faltar um pouco mais a norte, na zona à volta de Valence, e mesmo Gap, se o percurso for mais para norte, é quase certo que não falta gelo e neve.

O ACM nada diz, muito menos confirma.

O problema aqui é cada vez mais as limitações e especificações impostas pela FIA em termos de percursos e cada vez essa malha se está a apertar. Certo é que há discussões com as comunas francesas, resta esperar para saber como tudo fica. Se quer perceber como é, por exemplo, Saint-Bonnet-le-Froid naquela altura, quase semprer, veja o vídeo em baixo. O novo traçado do Rali de Monte Carlo de 2026 é apresentado em julho.

A última vez que o Rali de Monte Carlo passou por Saint-Bonnet-le-Froid, foi a 17 de janeiro de 2013, e o troço registou condições meteorológicas… dantescas, com temperaturas polares.