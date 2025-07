Rali de Monte Carlo 2026: super especial regressa às ruas do Mónaco

O Rali de Monte Carlo está prestes a regressar às suas raízes mais glamorosas em 2026, com a inclusão de um troço dentro do Principado do Mónaco, algo que não acontecia há quase duas décadas.

O itinerário da 94ª edição da prova que abre a temporada do Mundial de Ralis incluirá uma curta, mas espetacular, superespecial no sábado à noite, no traçado inferior do mundialmente famoso circuito de Fórmula 1 do Mónaco.

Esta adição promete trazer um brilho renovado a um percurso já de si exigente, que atravessa cinco departamentos no sudeste de França, e que culminará numa celebração no Porto Hércules.

O regresso às ruas icónicas do Mónaco

O Rali de Monte Carlo, prova emblemática que marca o início da temporada do WRC, prepara-se para uma edição memorável em 2026. Pela primeira vez desde 2008, o Principado do Mónaco voltará a ser palco de uma etapa competitiva. O itinerário da 94.ª edição, desvendado esta sexta-feira, dia 25 de julho, contempla uma superespecial (SS13) curta, mas de grande espetacularidade, agendada para a noite de sábado, 24 de janeiro. Esta etapa decorrerá na secção inferior do famoso circuito de Fórmula 1 do Mónaco, prometendo um regresso às origens e um momento icónico para o rali.

Detalhes do percurso e troços desafiantes

A inclusão desta etapa monegasca confere um novo brilho a um percurso já de si bastante exigente. A prova totalizará dezassete etapas e 340,80 quilómetros cronometrados, distribuídos por cinco departamentos no sudeste de França. O rali terá o seu arranque oficial na quinta-feira, 22 de janeiro, a partir do Quai Albert 1er, no Mónaco, com três etapas a serem disputadas nos Alpes Marítimos e Alpes da Alta Provença.

A sexta-feira será o dia mais longo do rali, com 129,38 quilómetros de ação concentrada nas regiões de Drôme e Hautes-Alpes. Este dia incluirá um trio de etapas clássicas, cada uma percorrida duas vezes. O percurso de sábado, focado principalmente nos Alpes da Alta Provença, apresentará duas passagens pelo troço de 30,10 quilómetros de La Bréole / Bellaffaire e uma repetição de Vaumeilh / Claret, antes da potencial superespecial no Mónaco que encerrará a jornada.

O dia final

O grande final do rali, no domingo, levará os pilotos a território lendário. Serão disputadas duas provas icónicas – Col de Braus / La Cabanette e La Bollène-Vésubie / Moulinet –, cada uma percorrida duas vezes. A última passagem por Moulinet, que inclui a famosa subida ao Col de Turini, servirá como a Wolf Power Stage, onde os pilotos podem conquistar pontos extra cruciais para o campeonato.

O Rali de Monte Carlo culminará com a tradicional cerimónia de pódio no Porto Hércules, no Mónaco, na tarde de domingo. Importa salientar que todos os detalhes do itinerário permanecem sujeitos à aprovação do calendário do WRC de 2026 pelo Conselho Mundial de Desporto Automóvel da FIA.

O Rali de Monte Carlo é amplamente considerado um dos ralis mais imprevisíveis e desafiantes do calendário do WRC, não só pela sua história e prestígio, mas também pelas condições meteorológicas voláteis que caracterizam a região. A alternância entre asfalto seco, gelo e neve, por vezes na mesma etapa, exige uma escolha de pneus e uma perícia de condução excecionais. Esta complexidade torna a prova numa verdadeira lotaria de pneus e numa prova de fogo para as equipas de meteorologia e estratégia, contribuindo para o seu estatuto lendário no desporto motorizado.

Itinerário provisório

Thursday, 22 January 2026 (61.58 km)

SS1 – Toudon / Saint-Antonin – 22.90 km

SS2 – Esclangon / Seyne-les-Alpes – 23.48 km

SS3 – Vaumeilh / Claret – 15.20 km

Friday, 23 January 2026 (129.38 km)

SS4 – Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 1 – 17.84 km

SS5 – Saint-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 1 – 29.00 km

SS6 – La Bâtie-des-Fonts / Aspremont 1 – 17.85 km

SS7 – Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 2 – 17.84 km

SS8 – Saint-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 2 – 29.00 km

SS9 – La Bâtie-des-Fonts / Aspremont 2 – 17.85 km

Saturday, 24 January 2026 (78.22 km)

SS10 – La Bréole / Bellaffaire 1 – 30.10 km

SS11 – Vaumeilh / Claret – 15.20 km

SS12 – La Bréole / Bellaffaire 2 – 30.10 km

SS13 – Monaco Circuit Super Special – 2.82 km

Sunday, 25 January 2026 (71.62 km)

SS14 – Col de Braus / La Cabanette 1 – 12.48 km

SS15 – La Bollène-Vésubie / Moulinet 1 – 23.33 km

SS16 – Col de Braus / La Cabanette 2 – 12.48 km

SS17 – La Bollène-Vésubie / Moulinet 2 (Wolf Power Stage) – 23.33 km