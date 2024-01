O evento está entre os 50 melhores momentos do WRC, e ficou marcado pelo triunfo de Sébastien Loeb, que se tornou no mais velho vencedor de um rali do Campeonato do Mundo de Ralis, depois de ter conquistado uma notável vitória no Rallye Monte-Carlo, batendo o ‘velho adversário’ Sébastien Ogier, em janeiro de 2022.

O francês, na altura com 47 anos ficou quase meio minuto atrás de Ogier à entrada para o penúltimo troço dos quatro dias de prova nos Alpes franceses, mas quando Ogier furou na frente esquerda, Loeb recuperou a liderança que tinha cedido ao seu compatriota no sábado. Manteve-se calmo durante o troço final para selar o seu oitavo sucesso em Monte-Carlo, o primeiro e único no Ford Puma Rally1, por 10,5 segundos.

Loeb competiu pela equipa britânica M-Sport Ford na primeira de uma série de participações a tempo parcial e na altura empatou com Ogier no topo da lista de honra de Monte-Carlo, ambos com oito vitórias cada um.

Ogier venceu em 2023 e este ano pode chegar à 10ª.

A sua vitória significou o topo do pódio do WRC em três décadas diferentes. A copiloto Isabelle Galmiche, uma professora de 50 anos que estava a fazer a sua primeira prova na categoria superior, tornou-se a primeira mulher a vencer uma prova do WRC desde 1997, quando Fabrizia Pons ganhou o Rali de Monte Carlo ao lado de Piero Liatti: “Não esperava tanto quando fui para a Ford”, admitiu Loeb na altura. “Foi uma grande luta, Ogier foi muito rápido e eu tive algumas dificuldades.”

O duelo entre os pilotos mais bem sucedidos da história do desporto provou ser um início apropriado para a nova era de motores híbridos do WRC na 50ª temporada do campeonato.

A lista dos pilotos mais velhos a vencer provas do WRC