Sabe qual é a diferença entre ser inteligente e chico-esperto? A inteligência é a capacidade de aprender, compreender e resolver problemas. É uma qualidade que se desenvolve ao longo da vida, através do estudo, da experiência e da prática.

Ser chico-esperto é a capacidade de usar a inteligência para tirar vantagem dos outros. É uma qualidade que pode ser usada para fins positivos ou negativos. Por exemplo, um indivíduo pode ser chico-esperto para conseguir um emprego, ou para resolver um problema. No entanto, um indivíduo também pode ser chico-esperto para enganar os outros, ou para obter vantagens injustas.

Veja como atuou Cesare Fiorio no Rali de Monte Carlo de 1983 em favor da sua Lancia, ou como foi construída a vitória da Lancia sobre a Audi no campeonato de marcas em 1983.

Segundo Fiorio, o triunfo nesse campeonato resultou de uma conjugação de fatores, começando pelo facto de praticamente não ter nevado no Rali de Monte Carlo: “lembro-me que, na véspera do arranque do rali, percorri todos os troços e havia apenas um com muita neve. Quando acabei de fazer esse troço, retirei o casaco da Lancia, dirigi-me, vestido à civil, à autoridade que gere as estradas e comecei a reclamar, indignado, dizendo que acabara de percorrer aquela estrada completamente coberta de neve, que havia arriscado a minha vida e que não era admissível a estrada estar aberta ao trânsito sem ter sido limpa. Eles mandaram então o limpa-neves e o troço ficou praticamente limpo, o que era uma enorme vantagem para o Lancia 037 já que, em asfalto seco, o carro fazia valer o motor central e o menor peso para ser mais rápido que o Quattro.

E assim vencemos o Monte Carlo com o Walter Röhrl. O ano começava bem…”, disse Fiorio.

Inteligente ou chico-esperto?