Rali de Monte Carlo 1966: o ano da vergonha | AutoSport

Em 1966, o Rali de Monte Carlo entrou no que a opinião pública diz ser a sua ‘fase negra’, pois o evento de 1966 foi o ano que os carros britânicos, liderados pelos MINI Cooper 1275 S de Timo Makinen, Rauno Aaltonen e Paddy Hopkirk, e também o Ford Lotus Cortina de Roger Clark, foram excluídos do evento com os franceses a alegarem que os ingleses utilizavam faróis irregulares, tinham uns focos de luz montados para compensar os faróis mais fracos.

Fartos de ver os ingleses triunfar no Monte Carlo, Paddy Hopkirk venceu em 1964 e Timo Makinen em 1965, com os MINI Cooper S da equipa BMC, estes voltavam a ser os favoritos em 1966 e na verdade chegaram ao Mónaco nos três primeiros lugares, com Makinen na liderança, mas nas verificações finais os comissários decidiram desclassificar os carros da BMC, e não só.

E foi um ‘certo’ Pauli Toivonen, ao volante de um Citroën DS 21, que herdou a vitória, enquanto a notícia da exclusão dos MINI correu mundo. Aos franceses saiu-lhes o tiro pela culatra, já que tendo arranjado um pretexto para evitar que fossem novamente carros ingleses a vencer o Monte Carlo, a polémica que se criou à volta desta questão foi tão grande – a melhor prova é que ainda hoje se fala dela – que quem acabou por sair beneficiado de tudo isto foram os pequenos carros vermelhos de tejadilho branco.

Muito mais do que se tivessem conquistado a terceira vitória consecutiva em Monte Carlo… Outra nota curiosa, a forma como Pauli Toivonen foi guiar para a Citroën. Ele era trabalhador da VW/Porsche na Finlândia, e esta troca criou uma tempestade. Mas não durou muito, já que ciente de como a sua vitória tinha sido fabricada pelos franceses, Toivonen nunca mais pilotou pela Citroën e foi para a Renault. Curiosamente, veja-se como são as coisas, a Citroën só voltou a vencer o Rali de Monte Carlo em 2003, através de um certo Sr. Sébastien Loeb, que curiosamente tinha perdido a prova de 2002, depois de uma penalização que o fez cair de primeiro para segundo. Mudam-se os tempos, mudam os franceses.