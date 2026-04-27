Rali das Canárias: Ogier aproveita ‘queda’ de Solberg, e mais um, 1-2-3-4!

Sébastien Ogier venceu o Rally Islas Canarias e comandou mais um – que hoje em dia já não é tão impressionante porque ‘não tem’ adversários – 1-2-3-4 da Toyota Gazoo Racing na quinta prova do Mundial de Ralis, impondo-se no final de uma luta interna intensa que só ficou resolvida na derradeira etapa. O francês, navegado por Vincent Landais, assegurou o primeiro triunfo da temporada depois de liderar praticamente toda a prova – embora sempre muito pressionado – enquanto Elfyn Evans foi segundo, Sami Pajari terceiro e Takamoto Katsuta quarto.

Num fim de semana de domínio absoluto da marca japonesa, o Toyota GR Yaris Rally1 venceu as 17 especiais disputadas nas estradas de asfalto de Gran Canaria. Ainda assim, a superioridade colectiva não eliminou a incerteza na frente: Ogier esteve sempre sob pressão e viu Oliver Solberg surgir como principal rival até à penúltima classificativa, onde o sueco saiu de estrada e abandonou após embater com a frente esquerda numa barreira.

A partir daí, Ogier confirmou a vitória com 19,9 segundos de vantagem. “Foi um rali muito agradável. A equipa deu-nos mais uma vez um carro extraordinário e foi muito divertido conduzi-lo”, afirmou o francês, lamentando também o desfecho de Solberg, que considerou ter feito “uma prestação muito forte”.

Solberg pressionou até ao fim antes do abandono

A vitória de Ogier esteve longe de ser tranquila. Depois de assumir a liderança na primeira especial de montanha, na sexta-feira, o oito vezes campeão do mundo nunca conseguiu abrir uma vantagem confortável. Solberg chegou ao final de sábado a apenas 3,8 segundos e reduziu a diferença para 2,2 segundos com vitórias nas duas primeiras especiais de domingo.

Mas a luta terminou de forma abrupta na penúltima classificativa. “Foi uma desilusão muito grande”, reconheceu Solberg, explicando que foi demasiado optimista numa direita após um salto, já em piso seco, e acabou por tocar no rail. O piloto lamentou sobretudo as consequências para a equipa.

Evans recupera liderança do campeonato

Se Ogier venceu a prova, foi Elfyn Evans quem mais lucrou nas contas do campeonato. O britânico, acompanhado por Scott Martin, terminou em segundo e garantiu ainda a vitória na Power Stage e no Super Sunday, resultado que lhe permitiu recuperar a liderança do Mundial de pilotos.

“Foi um fim de semana sólido, com um último dia bastante positivo e uma boa soma de pontos”, resumiu Evans, admitindo que a sexta-feira menos conseguida o afastou cedo da discussão directa pela vitória.

Toyota reforça supremacia no campeonato

Sami Pajari confirmou o bom momento de forma com o quarto pódio consecutivo, ao terminar em terceiro, enquanto Takamoto Katsuta, que chegou às Canárias na liderança do campeonato, foi quarto e caiu para segundo, agora a dois pontos de Evans.

Com este resultado, a Toyota somou 59 dos 60 pontos possíveis entre os construtores e dilatou para 98 pontos a vantagem no campeonato. O vice-director de equipa, Juha Kankkunen, classificou o desfecho como “um rali fantástico” e destacou a capacidade colectiva da estrutura para repetir o 1-2-3-4 já alcançado na edição anterior.

A formação japonesa chegou também aos 302 pódios no WRC, reforçando o estatuto dominante nesta fase da temporada.

FOTOS @World