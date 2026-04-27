Rali das Canárias, M-Sport no registo habitual: aprender, evoluir, resultados… talvez um dia

A M-Sport Ford saiu do Rally Islas Canarias, quinta ronda do Mundial de Ralis, com sinais encorajadores de evolução nas frentes em prova, destacando-se o oitavo lugar absoluto de Josh McErlean e Eoin Treacy no Ford Puma Rally1. Jon Armstrong e Shane Byrne terminaram na 11ª posição, depois de um fim de semana marcado por vários contratempos, enquanto a estrutura britânica valorizou a consistência e a aprendizagem numa das provas de asfalto mais exigentes do calendário.

Num rali disputado nas estradas rápidas e técnicas de Gran Canaria, as condições atmosféricas variáveis e os níveis de aderência imprevisíveis colocaram à prova pilotos, equipas e estratégias de pneus. Ainda assim, a M-Sport conseguiu levar todos os carros até ao fim, reforçando a confiança antes da transição para a terra no Rali de Portugal, agendado para daqui a pouco mais de uma semana.

McErlean confirma progresso com resultado sólido

Depois de um Rally da Croácia difícil, McErlean apresentou uma resposta consistente nas Canárias. O piloto irlandês começou por assinar o quinto melhor tempo na super especial inaugural, disputada num estádio, e foi consolidando ritmo ao longo do fim de semana, sem incidentes de relevo.

A regularidade revelou-se decisiva. McErlean encerrou a sexta-feira no nono lugar, manteve-se seguro no sábado em condições particularmente traiçoeiras e fechou o rali com um domingo convincente, incluindo um andamento superior ao de Dani Sordo na primeira especial do dia. Com uma passagem limpa pela Power Stage, confirmou o oitavo posto final.

“Foi um fim de semana muito positivo para nós. Fizemos, finalmente, um rali limpo, o que representa um passo importante em termos de desempenho face às provas anteriores”, afirmou McErlean, que apontou já ao Rali de Portugal como próximo objectivo competitivo.

Armstrong supera incidentes e recupera até 11º

Do outro lado da garagem, Armstrong viveu um rali mais atribulado. Apesar de um arranque limpo e de beneficiar da experiência prévia no asfalto insular, o britânico enfrentou dificuldades logo na sexta-feira, quando perdeu mais de 30 segundos após uma saída de estrada motivada por subviragem em piso húmido. Mais tarde, voltou a ter um toque numa barreira e ainda lidou com um problema num veio de transmissão na derradeira especial do dia.

No sábado, chegou a mostrar velocidade competitiva, batendo Sordo por 3,3 segundos na primeira classificativa da manhã e subindo ao décimo lugar. No entanto, uma nova saída em SS14, da qual conseguiu regressar com ajuda do público, custou-lhe mais de dois minutos e fê-lo cair para 16.º.

Armstrong recuperou no domingo com uma abordagem mais prudente e terminou em 11.º. “Foi um fim de semana bastante complicado”, reconheceu, admitindo dificuldades na adaptação ao comportamento dos pneus e ao encadeado de curvas da prova.

Equipa retira confiança antes de Portugal

O director da equipa, Richard Millener, sublinhou que o Rally Islas Canarias “é um dos eventos mais específicos do calendário” e destacou o progresso demonstrado pelas equipas ao longo do fim de semana. Segundo o responsável, a prova deixou ensinamentos importantes para as próximas rondas.

Com o campeonato a regressar agora à terra, a M-Sport parte para o Rali de Portugal com indicadores positivos, sobretudo ao nível da consistência e da evolução competitiva dos seus pilotos.