Rali das Canárias, Hyundai: Fourmaux no top 5 e sinais de recuperação… em Portugal é que é!

A Hyundai Motorsport terminou o Rally Islas Canarias com Adrien Fourmaux e Alexandre Coria no quinto lugar da classificação geral, naquele que foi o melhor resultado da equipa num fim de semana marcado por dificuldades de afinação e perda de competitividade face à concorrência.

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe concluíram a prova na sexta posição, enquanto Dani Sordo e Cándido Carrera, de regresso ao Rally1 quase dois anos depois, foram sétimos.

Num rali de asfalto particularmente exigente, disputado nas estradas rápidas de Gran Canaria, a estrutura da Hyundai passou grande parte da prova à procura do compromisso ideal de acerto para os i20 N Rally1. Ainda assim, os três carros chegaram ao fim sem problemas mecânicos ou abandonos, permitindo à equipa limitar danos e somar pontos antes da mudança para a terra no Rali de Portugal, agendado para 7 a 10 de Maio.

Fourmaux salva o melhor resultado da equipa

Fourmaux foi, ao longo de grande parte da prova, o mais competitivo dos pilotos da Hyundai. Depois de um arranque difícil na primeira passagem de sexta-feira, o francês melhorou gradualmente o ritmo e assinou o terceiro melhor tempo na super especial nocturna. No sábado voltou a mostrar progressos, num contexto de meteorologia variável e aderência instável, e conseguiu manter-se na luta pelos lugares do top 5.

No domingo, apesar de perder tempo na especial inaugural, Fourmaux conseguiu tirar partido da escolha de pneus, num momento em que o piso começava a secar. A desistência de Oliver Solberg na penúltima classificativa permitiu-lhe subir ao quinto lugar final, apesar de uma penalização por falsa partida: “Ser o melhor Hyundai classificado e somar pontos é um aspecto positivo. Não foi o fim de semana que esperávamos em termos de performance, mas estou satisfeito com a minha abordagem ao rali”, afirmou Fourmaux, já com o foco centrado em Portugal.

Neuville minimiza perdas, Sordo regressa com pontos

Campeão do mundo em título, Thierry Neuville teve um rali particularmente complicado, condicionado por persistentes problemas de comportamento do carro. Entre subviragem e sobreviragem, o belga optou por uma abordagem prudente nas etapas iniciais, antes de recuperar terreno no sábado e domingo. Um percurso limpo na Power Stage valeu-lhe o quinto lugar no Super Sunday e um ponto extra: “Foi um fim de semana duro e frustrante”, reconheceu Neuville, admitindo que a equipa esteve longe do andamento dos principais adversários, apesar das várias tentativas de acerto.

Já Dani Sordo, de volta à categoria principal do WRC pela primeira vez em quase dois anos, deixou uma prestação sólida no seu rali caseiro. O espanhol chegou mesmo a ser o melhor Hyundai na sexta-feira, mas perdeu terreno no sábado e no domingo, também condicionado por um furo lento. Ainda assim, garantiu o sétimo posto final sem incidentes de maior.

Hyundai aponta à terra para recuperar competitividade

O director desportivo da Hyundai Motorsport, Andrew Wheatley, considerou que o objectivo principal passou por reduzir erros, recolher dados e aproveitar qualquer oportunidade ao longo do fim de semana. Segundo o responsável, a equipa sai das Canárias com “determinação renovada” para recuperar competitividade no Rali de Portugal.

Depois de duas provas consecutivas em asfalto, o campeonato regressa agora à terra, superfície em que a Hyundai acredita poder apresentar argumentos mais fortes.

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