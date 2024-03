Rali das Canárias confirmado no WRC em 2025 | AutoSport

Tal como se antevia, o Rali das Canárias foi anunciado que irá fazer parte do Mundial de Ralis em 2025 e 2026. Depois do Rali da Catalunha ter estado no WRC entre 1991 e 2022, com duas exceções, 1994 e 2020, o rali espanhol do Mundial de Ralis passa em 2025 para as Canárias, que se estreia na competição depois de há muitos anos fazer parte do Europeu de Ralis, desde ainda dos tempos o ‘El Corte Inglês’, como se denominava a prova no passado. O calendário de 2025 deverá ter ainda mais novidades, há diversos candidatos, como o Paraguai, Arábia Saudita e Irlanda, podendo ser estas duas últimas a entrar, mas com a inclusão de uma prova de asfalto a Irlanda pode ficar em xeque, ou então há contratos como o da Croácia e(ou Japão que podem não ser renovados.

Para Germán Morales, “A chegada do Rallye Islas Canarias ao WRC é a recompensa de muitos anos de trabalho”, disse o Diretor Executivo do Club Deportivo Todo Sport, promotor do evento.

É no mínimo curioso que, ainda não há muito tempo, a questão da logística nas ilhas foi argumento para a retirada de provas, mas pelos vistos agora com as Canárias será tudo mais fácil pois há diversas rotas de ferry para a Gran Canária, nomeadamente Cádiz e Huelva cujas viagens demoram entre 20 e 30 horas. Sem dúvida que as Canárias pode dar um bom rali do WRC, mas bom, mesmo era a Córsega…

Por todos os motivos e mais alguns…