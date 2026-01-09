Rali das Canárias assegura presença no WRC até 2029

O Rally Islas Canarias – Rally de Espanha garantiu a sua continuidade no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) até 2029, após um acordo de três anos assinado entre o WRC Promoter e os principais parceiros institucionais do evento. A decisão surge na sequência da bem-sucedida estreia da prova no calendário mundial em 2025.

Disputado nas estradas rápidas e técnicas de Gran Canaria, o rali mostrou ser muito interessante como desafio puramente em asfalto. O evento tem sido elogiado pela qualidade das suas classificativas, pela forte adesão do público local e pela sólida estrutura organizativa.

Segundo Simon Larkin, diretor sénior de eventos do WRC Promoter, o novo acordo “sublinha a crescente importância do Rally Islas Canarias no campeonato”. Larkin destacou ainda “o impacto económico significativo gerado pelas milhares de pessoas que visitaram as ilhas durante o rali”, salientando que esse retorno levou todas as entidades envolvidas a assegurar de imediato a permanência da prova a longo prazo.

Reconhecimento histórico para as Canárias

Para Germán Morales, presidente do comité organizador do Rally Islas Canarias – Rally de Espanha, o prolongamento do compromisso “representa um marco histórico para o desporto nas Ilhas Canárias”. Morales afirmou que “o reconhecimento do WRC Promoter reforça o prestígio da prova” e garantiu que o evento continuará a afirmar-se nos próximos anos como “um dos grandes referenciais do campeonato mundial”.