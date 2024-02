Rali da Suécia: Super Oliver Solberg vence em casa no WRC2 | AutoSport

Oliver Solberg obteve uma excelente vitória em casa no WRC2, a sua segunda consecutiva na Suécia. O filho de Petter Solberg, de 22 anos, liderou a categoria baseada nos Rally2 do início ao fim e sublinhou a sua forte exibição ao obter 11 tempos de troços mais rápidos em 18 possíveis, terminando com um pouco usual margem de vitória de 1m19.7s. Com o britânico Elliott Edmondson a co-pilotar o seu Škoda Fabia RS Rally2, Solberg terminou na frente de um quarteto de novos Yaris GR Rally2 da Toyota, liderados por Sami Pajari e Georg Linnamäe, para conseguir o terceiro triunfo da carreira no WRC2: “Incrível, que fim de semana com tanta gente, a minha família e amigos e o ambiente”, disse Solberg. “Na minha primeira prova com a Škoda Motorsport, ganhar assim é fantástico. É fixe, simplesmente fantástico. O Elliott [Edmondson, copiloto] e a equipa fizeram um trabalho fantástico. Obrigado também aos voluntários e a todas as pessoas que trabalham no Rali da Suécia para fazer um evento tão bom.”

FOTOS @World/André Lavadinho

Sami Pajari começou as três especiais decisivas do Rali da Suécia esta manhã (domingo) à frente de Linnamäe por 0,2 segundos. Essa diferença aumentou para 4,0 segundos após a PEC16, depois de Linnamäe ter comunicado que tinha ouvido mal uma nota do copiloto James Morgan.

Apesar de o estónio Linnamäe ter ultrapassado Sami Pajari, depois deste ter dado um toque num banco de neve, na Power Stage, o finlandês ‘aguentou-se’ para terminar em segundo lugar por 2.5 segundos: “Foi muito complicado, de alguma forma muito mais escorregadio do que eu pensava, mas estou muito feliz”, disse Pajari no final da última especial: “Foi um rali muito complicado e estou muito satisfeito com o segundo lugar para nós e para a equipa. O carro é muito rápido e fiável – isso é o mais importante.”

Linnamäe, que se torna o quarto estónio a conseguir um lugar no pódio do WRC2, depois de Egon Kaur, Karl Kruuda e Ott Tänak, manteve o segundo lugar até voltar atrás depois de fazer um pião perto do final da PEC11 no sábado. Para além do seu primeiro pódio no WRC2, o piloto de 25 anos alcançou a sua primeira vitória em troços, no meio de um forte nevão na sexta-feira à tarde: “Temos vindo a subir uma posição todos os anos; esperemos que daqui a dois anos consigamos a vitória”, afirmou. “Foi um bom rali, só foi pena o pequeno erro. Foi um esforço de equipa e estou muito orgulhoso deles. É incrível o que eles fizeram neste rali.”

A tentativa de Mikko Heikkilä de apanhar o atual campeão do WRC3, Roope Korhonen, em quarto lugar, foi dificultada quando ele fez um pião a alta velocidade na PEC16 e perdeu mais de 20 segundos para o seu rival. “Perdi a traseira numa curva de alta velocidade e andei de lado 10 metros”, disse Heikkilä. “Felizmente, não aconteceu nada, mas foi um pouco de exagero a mais.”

Atrás de Korhonen e Heikkilä, Lauri Joona terminou em sexto, com Emil Lindholm a recuperar dos problemas técnicos do primeiro dia e a ficar em sétimo, à frente do jovem sueco Isak Reiersen.

Apesar de uma breve paragem na penúltima etapa, Michał Sołowow garantiu o nono lugar e os louros da WRC Masters Cup pelo segundo ano consecutivo na Suécia.

Yuki Yamamoto, membro do Programa Toyota Gazoo Racing WRC Challenge, foi o nono classificado à entrada para a última etapa de sábado. No entanto, um braço de suspensão danificado, sofrido na PEC14, forçou o jovem japonês a andar mais devagar na PEC15. Yuki Yamamoto caiu para 10º, uma posição que manteve no final da etapa de domingo.

O campeão júnior do WRC, William Creighton, terminou em 14º lugar a bordo do seu Ford Fiesta Rally2 apoiado pela Motorsport Ireland Rally Academy, o seu prémio por ter conquistado o título de jovem piloto em 2023.