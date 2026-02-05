Rali da Suécia, para Jon Armstrong é o “playground ideal para um piloto de ralis”

O Rali da Suécia, com os seus troços de alta velocidade em neve e gelo, constitui o “parque de diversões definitivo” para um piloto de rali, segundo Jon Armstrong, o mais recente reforço da categoria Rally1 da M-Sport-Ford.

A prova, que se realiza na próxima semana nas estradas nevadas à volta de Umeå, acolhe a segunda ronda do Mundial de Ralis e destaca-se como o único rali exclusivamente dedicado à neve.

Experiência única em Rally1

Apesar das condições extremas, o Rali da Suécia é uma das provas mais rápidas do ano, graças aos pneus de neve com ‘pregos’ da Hankook, que permitem velocidades elevadas em estradas ladeadas por bancos de neve. Jon Armstrong, natural da Irlanda do Norte, já competiu na prova nos anos de 2020 e 2022 no âmbito do Junior WRC, mas este ano enfrentará o desafio ao volante de um carro Rally1.

“Vai ser completamente diferente e tenho visto vídeos onboard: os carros são impressionantes nestas condições”, afirmou Armstrong. “É o playground ideal para um piloto de ralis, porque os pregos dão aderência para atacar em todas as curvas e os bancos de neve sólidos funcionam como barreiras de segurança. É como pôr protectores nas pistas de ténis de mesa.”

O piloto reconhece, no entanto, que nem tudo é simples: os bancos de neve variam e exigem bom senso para os usar com cautela. “É um evento único e pilotar um Rally1 aqui é uma oportunidade rara. Vamos tentar desfrutar.”

Vitória memorável no Junior WRC

Armstrong subiu à categoria Rally1 após uma estreia promissora no Monte Carlo, mas já provou o seu valor na neve sueca. Em 2022, venceu a classe Junior WRC numa batalha épica com o finlandês Lauri Joona, decidida por 2,7 segundos no último dia, após alternância na frente.

“Não esperava tanto, mas fomos competitivos. Alguns rivais desistiram — Robert Virves saiu de estrada e Sami Pajari teve problemas — e travámos um duelo renhido com Joona, que acabou por vencer por dois ou três segundos”, recordou. “Foi o combate mais satisfatório da minha carreira, sempre ao ataque no último dia. Ele foi segundo no Arctic Rally atrás de Esapekka Lappi na semana passada, o que mostra o seu valor.”

Estreia forte em Monte Carlo

Armstrong chega à Suécia após uma exibição notável no Rali de Monte Carlo, primeira prova do WRC. O piloto da M-Sport chegou a ser terceiro após os dois primeiros troços e manteve o sexto lugar em condições das mais duras recentes, até um erro no derradeiro dia o forçar a abandonar.

“A primeira noite foi fantástica: fomos entrevistados pela Becs [Williams] logo nessa altura, o que foi surreal. No troço três, demos tempo nominal, o que nos penalizou, e depois adoptei uma abordagem mais cautelosa para ganhar experiência», explicou. «Tínhamos bons sectores e splits, mas sentia que podia fazer mais. Acabei por sair de estrada, irónico, porque não estava a arriscar tanto. Vindo do Rally2 em asfalto, falta-me ainda ritmo no Rally1, mas há muito potencial por explorar.”

O apoio da equipa M-Sport, liderada por Rich Millener, e dos adeptos tem sido fundamental. “Sei que posso melhorar e foi visto como uma estreia positiva.”