Rali da Suécia: Oliver Solberg quase ‘sozinho em casa’ no WRC2

No WRC, o herói da casa, Oliver Solberg, retomou o caminho que tinha deixado há 12 meses em Umeå, liderando o WRC2 na sexta-feira, com mais uma atuação dominante.

Embora a época de Solberg tenha começado não oficialmente no Rallye Monte-Carlo, este evento marca a sua primeira prova pontuável do ano – e o jovem de 23 anos está a fazê-la valer em grande estilo.

Depois de ter dominado a prova no ano passado com um Škoda Fabia RS Rally2, Solberg mostrou a mesma precisão ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, conquistando cinco vitórias em troços para iniciar o fim de semana. No entanto, o seu domínio foi ligeiramente reduzido na etapa da tarde, quando deu a entender que o seu Yaris tinha alguns problemas de controlo: “[É] muito difícil de conduzir, faz coisas diferentes a toda a hora e é muito difícil de controlar… não é fácil de conduzir, só estou a tentar manter a liderança.”

Isto abriu a porta para que os colegas pilotos do Yaris, Georg Linnamäe e Roope Korhonen, conquistassem vitórias na etapa, mas Solberg ainda mantinha uma vantagem de 23,8 segundos sobre Korhonen no final do dia.

A sexta-feira foi particularmente memorável para o antigo campeão do WRC3, Korhonen, que garantiu a sua primeira vitória numa etapa do WRC2 na segunda passagem por Bäck 2. O jovem finlandês terminou o dia solidamente no segundo lugar, com 22,1 segundos de vantagem sobre Linnamäe, colocando-se firmemente na luta pelo seu primeiro pódio no WRC2.

O estónio Linnamäe foi o grande protagonista da tarde. Começando a etapa em sexto, ultrapassou o trio finlandês Mikko Heikkilä, Lauri Joona e Tuukka Kauppinen para terminar o dia em terceiro da geral, embora com apenas 6,6 segundos de vantagem sobre Heikkilä.

Outro estónio a conseguir ganhos foi o atual campeão do FIA Junior WRC, Romet Jürgenson. Subindo de 12º para sétimo no seu Ford Fiesta Rally2, ele tem agora uma vantagem de 6,5 segundos sobre Isak Reierson, que se encontra preso numa batalha apertada com o também sueco Pontus Tidemand. Apenas 3,2 segundos separam os compatriotas, enquanto o paraguaio Fabrizio Zaldivar completa o top 10 da noite.