Rali da Suécia mais a norte: aposta ganha para o WRC | AutoSport

A mudança do local do rali da Suécia para Umeå, bem mais para norte foi uma aposta totalmente ganha logo no primeiro ano em que isso cedeu, 2022, pois se houve algo que não faltou na prova do ano passado foi isso mesmo, neve.

A prova chegou a estar ameaçada e a decisão dos organizadores, salvou-a, mas rumar 800 Km para norte não foi fácil para os organizadores. A única crítica que os pilotos fizeram teve a ver com as retas: foram demais, os carros andaram a fundo muito tempo e em troços de neve o mais interessante é curvas rápidas, e bancos de neve que ‘agarrem’ os carros. Nada é melhor para o espetáculo, mas isso depende agora do percurso que foi escolhido para a prova deste ano.