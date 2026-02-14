Rali da Suécia: Korhonen lidera domínio finlandês no WRC2

Roope Korhonen assumiu a liderança do WRC2 logo na primeira classificativa de sexta‑feira no Rali da Suécia e manteve o comando até ao final do dia, consolidando um domínio finlandês na categoria. O jovem finlandês, em Toyota GR Yaris Rally2, partiu de quinto na classe e terminou a etapa com 10,2 segundos de vantagem sobre Teemu Suninen, também em GR Yaris Rally2.

Korhonen venceu quatro especiais ao longo do dia, confirmando o embalo da época de revelação que viveu em 2025. Suninen, de regresso ao Mundial após uma ausência desde o Rali da Finlândia de 2024, mostrou rapidez imediata e esteve sempre perto dos melhores parciais, adaptando‑se sem dificuldades ao novo carro e à nova navegadora, Janni Hussi.

Lauri Joona fecha o top‑3 provisório como melhor dos Škoda Fabia RS Rally2, enquanto Tuuka Kauppinen reforça o controlo finlandês ao ocupar o quarto lugar. O australiano Taylor Gill, vice‑campeão do FIA Junior WRC em 2025, impressionou na estreia em WRC2 ao terminar o dia em quinto, à frente de vários nomes consagrados, incluindo o campeão Junior 2024, Romet Jürgensson, sexto a 1,1 segundos. O sueco Isak Reiersen é o melhor piloto da casa, em sétimo.

Nem todos evitaram problemas: Mikko Heikkilä perdeu mais de 14 minutos depois de sair de estrada na primeira especial, ficando em “modo recuperação” para o resto do dia. O anfitrião Adam Grahn nem chegou a arrancar na sexta‑feira, após um forte acidente na super‑especial de Umeå, enquanto o alemão Fabio Schwarz também desistiu no troço de abertura e Alejandro Cachón colocou o Yaris num “banco de neve” na SS5, abandonando a prova.