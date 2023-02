Rali da Suécia: horários | AutoSport

Depois do Monte Carlo o Mundial de Ralis prossegue já na próxima semana com o Rali da Suécia, prova que arranca quinta-feira com um troço noturno, Umeå Sprint (5,16km).

O itinerário de sexta-feira apresenta duas passagens em três troços, entremeados por uma assistência. No final do dia, uma segunda passagem pela especial de Umeå Sprint

O sábado é o dia mais longo do evento em termos de distância, com os seus sete troços para um total de 126,22 km. Mais três troços encerram o evento no domingo, incluindo os 10,08 km de Umeå a Power Stage.

Quinta-Feira, 9 de fevereiro

Shakedown (Håkmark) 5.45 km 08:01

Início Red Barn Arena 17:30

PEC1 Umeå Sprint 1 5.16 km 18:05

Sexta-Feira, 10 de fevereiro

PEC2 Brattby 1 10.76 km 07:30

PEC3 Sarsjöliden 1 14.23 km 08:31

PEC4 Botsmark 1 25.81 km 10:03

PEC5 Brattby 2 10.76 km 13:53

PEC6 Sarsjöliden 2 14.23 km 14:54

PEC7 Botsmark 2 25.81 km 16:26

PEC8 Umeå Sprint 2 5.16 km 18:05

Sábado, 11 de fevereiro

PEC9 Norrby 1 12.54 km 07:05

PEC10 Floda 1 28.25 km 07:56

PEC11 Sävar 1 17.28 km 09:41

PEC12 Norrby 2 12.54 km 13:05

PEC13 Floda 2 28.25 km 13:56

PEC14 Sävar 2 17.28 km 15:41

PEC15 Umeå 1 10.08 km 17:05

Domingo, 12 de fevereiro

PEC16 Västervik 1 26.48 km 06:05

PEC17 Västervik 2 26.48 km 09:05

PEC18 Umeå 2 [Power Stage] 10.08 km 11:18