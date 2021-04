Rali da Suécia ‘foge’ 600 Km para norte, à procura de neve e gelo

O Rali da Suécia de 2022 vai ‘subir’ cerca de 600 quilómetros para norte de modo a garantir que existe neve suficiente para a realização da prova do WRC. Não é é mesma latitude de Rovaniemi mas desde que 2022 não seja um ano anormalmente quente, deverá haver neve suficiente para disputar o rali. Fica por conhecer a qualidade dos troços.

Umea situa-se na costa leste da Suécia, a mais de 600 km a norte da capital Estocolmo, e tem um forte património desportivo. Foi nomeada duas vezes nos últimos três anos como a principal cidade desportiva do país.

‘Derrotou’ Östersund e Luleå durante uma busca intensiva de 12 meses, liderada pelo CEO do Rally Suécia, Glenn Olsson. O mais importante era que a única prova do Mundial de Ralis de inverno puro, tinha de garantir estradas cobertas de neve e gelo:

“Uma região mais a norte, e por isso mais segura em termos da existência de neve é um requisito básico. Ser capaz de fornecer dados climáticos históricos foi fundamental para a decisão”, disse Olsson.

“Os pontos fortes de Umeå, para além de um clima de inverno estável, incluem uma boa capacidade hoteleira em combinação com a localização do parque de assistência e a sede na zona da feira, Nolia, uma comunidade empresarial e com o potencial para atrair muitos adeptos: “Östersund e Luleå também apresentaram propostas fortes e, acima de tudo, um grande empenho, mas em geral Umeå é um conceito mais atractivo para o Rali da Suécia”.

A área conta com mais de 15 troços especiais diferentes num raio de 50 km da cidade, que foram anteriormente percorridos em provas de campeonatos nacionais.

Desde o início do WRC em 1973, o Rali da Suécia está sediado em Värmland e Olsson disse que é uma ‘grande tristeza’ deixar a região. São as consequências do aquecimento global…