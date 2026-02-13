Rali da Suécia: Elfyn Evans termina manhã na liderança

Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) transformaram a manhã do segundo dia do Rali da Suécia numa demonstração de controlo sobre a neve e o gelo, assumindo a liderança logo ao primeiro troço do dia e saindo para a assistência com uma margem confortável sobre os principais adversários. Do lado de Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1), foi uma manhã marcada por dois pequenos erros que se traduziram em perdas de tempo significativas.

Evans assume o comando logo ao arranque

A abertura da manhã em Bygdsiljum (27,55 km) colocou desde logo Elfyn Evans em modo ataque, com o galês a assinar um 12:43.2 que lhe deu não só o melhor tempo do troço, como a liderança da geral.

Solberg, que tinham terminado o dia anterior na frente, viu o seu avanço ruir com uma combinação de falta de aderência e um meio pião com o motor a ir abaixo por breves segundos.​

Takamoto Katsuta / Aaron Johnston confirmaram também a competitividade, sendo segundos na especial (+5,9 s), com Sami Pajari / Marko Salminen a completar um trio Toyota no topo da tabela (+6,9 s), enquanto Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) se mantiveram por perto, em quarto.

Na geral, Evans saltou assim para o comando, com 5,6 segundos de vantagem sobre Solberg e Katsuta em terceiro a 6,5 segundos, seguido de Pajari (+8,7 s) e Neuville (+11,1 s) a fechar o top 5.​

Do lado da M‑Sport, a manhã começou logo em modo drama para Mārtiņš Sesks / Renārs Francis (Ford Puma Rally1): um furo duplo na frente obrigou a parar para trocar pneus, custando mais de sete minutos, enquanto Jon Armstrong / Shane Byrne também sofreram um furo, ainda que com perdas bastante menores.

PEC3 Andersvattnet: liderança consolidada e Solberg em queda

Na primeira passagem por Andersvattnet (20,51 km), PEC3, Evans voltou a não perdoar. O piloto da Toyota foi novamente o mais rápido, cimentando a liderança e construindo aquilo que parecia já uma almofada preciosa rumo à assistência.​

Solberg, pelo contrário, voltou a ver a sua manhã descarrilar: uma saída de estrada provocou danos ligeiros no Toyota. Chegou ao fim da especial, mas a fatura em tempo foi pesada – mais de meio minuto perdido e uma queda significativa na classificação.​

Katsuta manteve a sua série sólida com o segundo tempo (+5,0 s), à frente de Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1), que colocaram o i20 N Rally1 no top 3 da especial (+7,8 s).​

Esapekka Lappi / Enni Mälkönen foram quartos, com Pajari a completar o top 5, enquanto Neuville também não evitou uma saída de estrada que o fez deixar mais segundos na neve sueca.

Para Sesks, a manhã já era um pequeno pesadelo: mais furos e delaminações deixaram o letão sem pneus utilizáveis até ao fim da secção, obrigando a gerir apenas o objetivo de chegar à assistência e comprometendo de vez qualquer aspiração a um resultado de topo.

What a save 🤯 This moment caused the championship leaders a puncture, dropping over 30s 🤯#WRC | #RallySweden 🇸🇪 pic.twitter.com/TAHihm0b0k — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) February 13, 2026

À saída da PEC3, o quadro da geral mostrava um Evans em controlo, 11,5 segundos à frente de Katsuta, com Pajari em terceiro (+18,4 s). Lappi (+29,0 s) e Fourmaux (+32,4 s) fechavam então os cinco primeiros, com Solberg a descer para sexto (+37,5 s), Armstrong já a mais de minuto e meio e Neuville também a mais de minuto e meio do galês da Toyota.​

PEC4: Solberg reage, Evans gere, Sesks bate no fundo

No derradeiro troço da manhã, a PEC4, Oliver Solberg decidiu arriscar menos – mas, desta vez, arriscar menos foi o suficiente para vencer. O sueco ganhou a especial com 6:40.7, mostrando que o ritmo bruto continua lá, apesar dos erros das especiais anteriores.​

Evans respondeu na medida certa: segundo no troço, perdeu apenas 1,2 segundos, mantendo o controlo absoluto da prova e demonstrando uma gestão de risco irrepreensível numa superfície onde o erro se paga caro.

Katsuta prolongou a sua manhã de regularidade com o terceiro melhor tempo, a 4,2 segundos de Solberg, seguido de Fourmaux em quarto e Pajari em quinto, com Neuville e Lappi logo atrás.

Para Sesks, a PEC4 trouxe o golpe final numa manhã para esquecer: o letão somou o quarto furo do dia, um registo tão invulgar quanto penalizador, que transformou por completo a sua classificação.

Classificação geral à saída da manhã

À chegada à assistência de meio‑dia, o quadro competitivo do segundo dia na Suécia tem um claro protagonista: Evans lidera o rali com autoridade, 14,5 segundos à frente de Katsuta. Pajari mantém-se em posição de pódio, a 23,3 segundos da referência, completando o top 3 100% Toyota. Lappi surge na quarta posição e Solberg a recuperar lugar no top 5 após o triunfo na PEC4, à frente de Fourmaux, Neuville, Armstrong, Josh McErlean / Eoin Treacy (Ford Puma Rally1)e Sesks, este já a muito tempo do topo depois da sucessão de problemas de pneus.

WRC2

Em WRC2 o destaque da manha foi para Roope Korhonen / Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) vencedores dos dois primeiros troços do dia, com Mikko Heikkilä / Kristian Temonen (Škoda Fabia RS Rally2) a triunfarem no último troço da manhã. Nas contas da geral, Korhonen lidera com 6,6 seg. de vantagem para Lauri Joona / Antti Linnaketo (Škoda Fabia RS Rally2) que fizeram valer a regularidade para se manter na luta pelo primeiro lugar, com Teemu Suninen / Janni Hussi (Toyota GR Yaris Rally2) em terceiro. Heikkilä viu o seu dia ficar arruinado na PEC2, tendo ficado preso, numa saída de estrada que custou quase 18 segundos.

