Rali da Sardenha, WRC2 Open: Nikolay Gryazin vence, Mikkelsen com novo abandono | AutoSport

Depois do pódio no Monte Carlo, Nikolay Gryazin venceu no WRC2. O russo passou para a liderança da prova no sábado de manhã quando o campeão em título, Andreas Mikkelsen foi obrigado a abandonar, novamente com problemas de motor no Skoda. Gryazin ficou com uma confortável vantagem de 44,9 segundos sobre Jan Solans e levou-a até ao fim, gerindo o avanço.

Jan Solans começou o seu programa em Portugal, onde não foi feliz, mas desta feita levou o seu Citroën C3 Rally2 até ao segundo lugar, mantendo atrás Jari Huttunen e Chris Ingram, envolvidos numa bela luta pelo terceiro lugar, que foi favorável ao finlandês.

Quinto posto para o campeão do WRC Junior 2021, Sami Pajari, que terminou cerca de um minuto atrás de Ingram. O veterano Freddy Loix também teve motivos para celebrar, já que venceu o WRC2 Masters, batendo o grego Jourdan Serderidis.

Apesar de se ter atrasado cedo nas lutas da frente, Yohan Rossel manteve a liderança no campeonato agora à frente de Gryazin, com Mikkelsen a ficar a zeros de novo.

No WRC3, Jan Černý, piloto checo, assegurou o triunfo, depois de terem iniciado a prova cinco ford Fiesta Rally3 e chegado ao fim apenas dois. Quando parecia que Černý seria obrigado a contentar-se com o segundo lugar, após perder mais de quatro minutos para Dominguez no sábado, com um problema elétrico, o estreante paraguaio não saiu da assistência no domingo de manhã, devido a um problema mecânico. Isto ofereceu a Černý uma segunda oportunidade que ele não desperdiçou.

Zoltán László foi o outro único piloto a terminar, já que Enrico Brazzoli também desistiu no sábado.