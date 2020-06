Rali da Letónia passa a ser hipótese para o WRC

Numa altura em que a FIA e o promotor do WRC ainda preparam o que será o resto do campeoanto, ficou a saber-se que, afinal, os responsáveis pelo Dirtfish Rali da Estónia confirmaram que não se estão a preparar para ocupar um lugar no calendário do WRC, sendo que a pista do Báltico afinal aponta para a Letónia, depois dos organizadores do Rally Liepäja, a ronda letã do Europeu de Ralis, terem confirmado que deram início a discussões com o promotor do WRC com vista à sua possível inclusão no calendário da WRC 2020.

A prova letã está prevista para 14 a 16 de agosto, tal como sucede com o Rali da Estónia, também o Rali Liepäja tem estradas semelhantes e pode acolher as duas competições em paralelo, mantendo-se como ronda do ERC da FIA. Neste contexto, já se percebeu que a FIA está a encontrar solução nas provas europeias do ERC para ‘resolver’ o WRC 2020, sendo que desta forma ao invés de dispersar ralis, junta-os.

Raimonds Strokss, Director de Eventos da RA, confirma as conversações com o Promotor da WRC: “A RA Events e o Promotor do WRC realizaram a primeira ronda de conversações esta segunda-feira, onde foram discutidos múltiplos aspetos organizacionais, termos e condições, e muitos outros tópicos que precisam de ser abordados para que a Letónia possa acolher este ano uma ronda do Mundial de Ralis da FIA, juntamente com uma ronda do ERC. Quero sublinhar que esta é apenas uma primeira ronda de conversações e que nenhuma das partes está próxima das decisões finais sobre esta matéria”, disse.