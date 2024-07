Rali da Letónia: Oliver Solberg domina no WRC2

Oliver Solberg lidera o WRC2 com mais de meio minuto de vantagem no Rali da Letónia, apesar de ter relatado uma sensação estranha a bordo do seu Škoda Fabia RS Rally2 na sexta-feira.

O sueco, que atualmente ocupa o terceiro lugar na classificação do campeonato, já está no caminho certo para conquistar a sua segunda vitória no WRC2 da temporada, depois de ter conseguido os melhores tempos em seis das sete especiais de hoje, terminando o dia com 31,1 segundos de vantagem sobre o seu adversário mais próximo, Mikko Heikkilä.

No entanto, apesar de dominar a tabela de tempos, Solberg debateu-se com a falta de tração, o que levou a muitos ‘deslizes’ ao longo do dia, e até reduziu a sua velocidade durante a tarde para compensar.

“Estou contente com a condução durante todo o dia, mas a sensação no carro é diferente”, revelou o jovem. “Tenho tentado cuidar dos pneus e rodar de forma limpa.”

Heikkilä, ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2 naquela que é a sua segunda participação no WRC da época, esteve envolvido numa luta renhida com Josh McErlean durante a manhã. O duelo chegou ao fim quando o irlandês ficou sem visibilidade e capotou o seu Škoda na PEC6, perdendo mais de um minuto enquanto os espetadores recolocavam o carro em cima das rodas.

O acidente de McErlean abriu a porta para o vencedor do Rali da Polónia, Sami Pajari, que assumiu o terceiro lugar, ficando atrás do compatriota finlandês Heikkilä – que também liderou a categoria WRC2 Challenger – por 8,6 segundos, mas ficou frustrado por não ter sido mais competitivo: “Estou sempre a contar a mesma história – espero que amanhã possamos encontrar uma nova história para contar”, disse Pajari. “Estava a tentar pressionar, mas acho que o Solberg está um passo à frente do que estava e nós estamos um passo atrás. Estamos muito atrás.”

O paraguaio Fau Zaldivar ficou em quinto lugar noutro Škoda, enquanto William Creighton, ao volante de um Ford Fiesta Rally2 preparado pela M-Sport, éi sexto. Na WRC Masters Cup, Armin Kremer construiu uma vantagem considerável de quase três minutos sobre Mauro Miele, que parou brevemente na PEC6.

Joosep Nõgene tem mais de 10 minutos de vantagem sobre Kerem Kazaz no WRC3, depois de Kazaz ter danificado a suspensão dianteira do seu carro na etapa de abertura de quinta-feira à noite em Rīga.

