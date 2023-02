Rali da Letónia no WRC em 2024: mais um no Báltico… | AutoSport

A Letónia prepara-se para ser o 42º país a receber o Mundial de Ralis. O Promotor do WRC anunciou um acordo com o Tet Rally Letónia, anteriormente Liepāja, para entrar no calendário.

Depois de muitos anos no Campeonato Europeu de Ralis, este anúncio reflete o compromisso do Promotor do WRC em manter pelo menos uma vaga no calendário do WRC disponível para eventos do Europeu.

Como titular dos direitos comerciais tanto do WRC como do ERC, o Promotor do WRC coloca-se numa posição em que pode identificar e apoiar eventos com potencial para crescer e tornar-se parte da família do WRC.

O Tet Rally Letónia disputa-se em pisos de terra e tem a reputação de ser um dos ralis mais desafiantes da Europa, utilizando estradas onde se atingem grandes velocidades: “Sempre foi nosso objectivo manter pelo menos uma vaga no calendário do WRC disponível para permitir a rotação de um evento do ERC para o WRC”, explicou Peter Thul, Director Sénior de Desporto do Promotor do WRC.

“O Tet Rally Letónia tornar-se o primeiro a receber este espaço é um reconhecimento claro da sua excelência desportiva e promocional, e o empenho do Governo letão nos ralis”, disse.

As datas exactas para o Tet Rally Letónia 2024 serão confirmadas oportunamente.