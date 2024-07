Rali da Letónia: Mārtiņš Sesks estreia-se a vencer troços no WRC

Surpreendentemente ou talvez não, Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (Ford Puma Rally1 Hybrid) venceram a PEC3, Tukums 1 com a extensão de 27.56 km,

bateram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) por 1.6s o piloto assegurou o seu primeiro triunfo em especiais numa prova do WRC.

Um enorme feito para o jovem letão que como se sabe corre pela primeira vez com um Ford Puma Rally1 Hybrid, e apesar de conhecer bem melhor os troços que os seus adversários, é notável uma prestação deste calibre.

Subiram ao segundo lugar da geral por troca com Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) e estão agora a 3.3s do líder, Kalle Rovanpera.

Para nós, portugueses, faz lembrar a prestação de Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva no Rali de Portugal de 1997, quando também andaram a rodar entre os melhores do WRC e venceram mesmo troços à geral.

Ogier caiu para 4º a 6.7s da frente com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) a fazrem um bom troço, e a serem terceiros atrás de Rovanpera, subindo com isso ao quarto posto da geral por troca com

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), que caíram para o sexto lugar.

Quem perdeu muito nesta especial foram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), que só aqui cederam 23.6s, caíram para o nono lugar já a 29.4s da frente. Neste troço, as primeiras posições na estrada, para Neuville e Evans, foram terríveis…

Evans confirma que “há realmente muita terra solta e a aderência é muito fraca. É muito difícil virar o carro”.

Ott Tanak já fez um troço melhor, mas confessa que a “minha confiança não está muito alta e o carro está um pouco imprevisível. Preciso de um carro melhor para fazer melhor”.

Ogier cometeu um erro numa chicane, Adrien Fourmaux fala em “falta de confiança”, Rovanperä disse que “a sensação não era boa com o carro. Lutei com o equilíbrio do carro e não consegui forçar como queria”.

Lappi disse que teve “uma sensação horrível e não sei bem por quê. Não tenho confiança com a aderência.” Munster revelou que a porta não estava totalmente fechada e tinha muita poeira entrando no carro

FOTO @World