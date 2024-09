Rali da Grécia/WRC2: Sami Pajari e Robert Virves empatam no final do rali, PEC1 ‘decide’ triunfo para o finlandês

Incrível. No WRC2, Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) sofreram um furo lento no derradeiro troço da prova, entraram para a última especial separados por 28.5s, face a Robert Virves/Aleks Lesk (Skoda Fabia RS Rally2), e perderam precisamente 28.5s no troço, chegando ao final empatados, o que significa que o desempate se faz por quem fez o melhor tempo na PEC1 e Pajari foi mais rápido que virgens, pelo que venceu no WRC2.

Este resultado é super importante para o finlandês da Toyota já que protela para as últimas provas a decisão do título do WRC2.

