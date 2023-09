Rali da Grécia: Andreas Mikkelsen reforça a candidatura ao título do WRC2 | AutoSport

Andreas Mikkelsen bateu inapelavelmente Gus Greensmith no último dia de prova depois duma fantástica exibição que lhe permite recuperar de 1m53.2s de atraso do líder, no primeiro dia de prova depois de um furo, chegando ao final de sábado a 12.0s da frente, margem que recuperou com a maior das facilidades, para garantir uma importante vitória na categoria WRC2.

Mikkelsen, que sofreu danos nos pneus em três ocasiões diferentes durante a etapa de abertura do rali, fez uma recuperação majestosa no sábado e no arranque de domingo, para subir de 12º para primeiro no seu Škoda Fabia RS Rally2. No entanto, um tempo ‘nocional’ atualizado emitido pelos organizadores do rali no domingo de manhã deixou o norueguês 12,0 segundos atrás de Greensmith, quando faltavam apenas três especiais para o final.

No entanto, o drama estava mesmo ao virar da esquina para Greensmith, com o britânico a reportar um problema de transmissão no seu Fabia RS Rally2 da Toksport. Apesar de ter conseguido regressar à última assistência, Mikkelsen ultrapassou-o na penúltima especial e venceu a prova 10,3 segundos.

“Esta é uma prova especial”, disse Mikkelsen depois de aumentar a sua vantagem no campeonato para 16 pontos sobre Yohan Rossel, que completou o pódio 1m15,7s atrás de Greensmith num Citroën C3 Rally2.

“Depois de sexta-feira, tudo parecia tão escuro e decidimos que não tínhamos nada a perder. Conduzimos o mais rápido que podíamos em todas as curvas durante todo o rali.”

Adrien Fourmaux liderou durante toda a sexta-feira, mas caiu para fora da disputa quando parou para trocar uma roda no seu Ford Fiesta Rally2 da M-Sport. O francês recuperou e ficou em quarto lugar, superando o seu companheiro de equipa Grégoire Munster, do Luxemburgo, por 18,6 segundos. A fechar os seis primeiros ficou Kajetan Kajetanowicz, noutro Škoda.