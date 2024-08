Rali da Finlândia, WRC2: Oliver Solberg na frente de… Latvala

O estónio manteve a pressão sobre Latvala com duas vitórias em troços e ficou 7,2 segundos atrás do finlandês durante a noite. Em quarto lugar ficou Mikko Heikkilä, noutro Toyota, enquanto os finlandeses Roope Korhonen e Lauri Joona completaram os seis primeiros.

Para Solberg, que está na linha de frente para aumentar a sua liderança no campeonato nesta nona ronda da temporada, não houve problemas semelhantes. Ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2 da Toksport, o sueco tinha apenas cinco décimos de segundo de vantagem sobre Latvala a meio do dia, mas uma atuação sublime durante a tarde, em particular na segunda passagem por Laukaa, levou-o a aumentar essa diferença para 24,1 segundos.

no WRC2, com o líder da Toyota a mostrar que, quem sabe, nunca esquece, isto enquanto vários dos grandes nomes da categoria tiveram problemas. Gus Greensmith-Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2), Emil Lindholm-Reeta Hämäläinen (Hyundai i20 N Rally2) e Pierre-Louis Loubet-Loris Pascaud (Škoda Fabia RS Rally2) foram apenas alguns dos pilotos que ficaram pelo caminho, todos a sofrerem acidentes nos troços chuvosos a leste de Jyväskylä.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2), terminaram a etapa inaugural do Rali da Finlândia com uma vantagem dominante sobre Jari-Matti Latvala/Juho Hanninen (Toyota GR Yaris Rally2)

