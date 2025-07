Rali da Finlândia WRC: Sébastien Ogier de olho no título, pode fazer mais ralis

Sébastien Ogier admitiu que poderá considerar disputar o título do Campeonato Mundial de Ralis (WRC) em 2025, se continuar em boa forma. O oito vezes campeão teve uma temporada de destaque até agora, conquistando três vitórias (Monte Carlo, Portugal, Sardenha) e dois segundos lugares (Ilhas Canárias, Grécia) em cinco eventos, apesar de ter perdido três etapas. Atualmente, ocupa a terceira posição na classificação, apenas 21 pontos atrás do líder Ott Tänak.

Embora Ogier tenha afirmado que o seu principal objetivo é apoiar a Toyota em vez de buscar o nono título, a sua média de 28 pontos por rali coloca-o bem próximo do objetivo. Ele reconheceu que, embora seja improvável ganhar o campeonato com uma agenda parcial, não descartará essa possibilidade se os resultados continuarem nesse nível. Ele deu a entender que, se ainda estiver na disputa no final da temporada, estará aberto a participar de mais eventos.

“É verdade que estou mais perto do que pensava [da liderança do campeonato], faltando três ralis. É verdade que temos de ficar atentos à evolução da situação”, afirmou Ogier, antes do Rali da Finlândia desta semana, que marca a sua sexta participação este ano. “Para ser sincero, não é minha prioridade lutar pelo campeonato, caso contrário estaria lá a tempo inteiro. Sei que as hipóteses de ganhar, faltando algumas provas, é muito pequena”.

“Tudo tem de correr perfeitamente durante todo o ano, e tem sido assim até agora. Após cinco provas, uma média de 28 pontos é incrível. Se conseguirmos continuar neste nível, poderemos ter uma oportunidade de lutar pelo título, mas não será fácil”.

“Vou manter a cabeça fria, mas vou dar o meu melhor e o que posso dizer é que, se estivermos muito perto e conseguirmos aproximar-nos ainda mais, não posso dizer que não estaria interessado em lutar pelo título. Se conseguirmos manter uma pontuação tão forte todos os fins de semana, sim, consideraríamos participar em mais eventos no final do ano.”

A campanha de Ogier no ano passado também foi prolongada para 10 rondas para ajudar a Toyota a conquistar o título de construtores, e ele poderá seguir um caminho semelhante em 2025. Antes do Rally da Finlândia, a sua sexta prova do ano, Ogier revelou que a Toyota está a experimentar afinações inspiradas na vitória dominante de Oliver Solberg na Estónia, embora adaptar essas afinações ao seu estilo tenha se revelado um desafio.