Rali da Finlândia: Toyota vai estrear carro a hidrogénio, com Juha Kankkunen

A TOYOTA continua a trabalhar na sua aposta no desporto motorizado neutro em carbono, desenvolvendo veículos movidos a hidrogénio, tendo competido pela primeira vez com um Corolla com motor a hidrogénio na série Super Taikyu do Japão em 2021. Em 2022, o GR Yaris H2 fez a sua estreia europeia no WRC Bélgica. Com base nisso, a TOYOTA GAZOO Racing criou agora o *GR Yaris Rally2 H2 Concept, que utiliza um motor de combustão interna movido a hidrogénio para proporcionar emissões quase nulas, preservando a experiência tradicional do rali.

Desenvolvido e testado em Jyväskylä, na Finlândia, o carro fará a sua estreia pública no Rally da Finlândia, conduzido pelo tetracampeão mundial Juha Kankkunen, durante a etapa de Harju. Também será exibido no parque de assistência ao lado de outros veículos a hidrogénio, como parte de uma exposição mais ampla sobre tecnologia de hidrogénio em toda a cidade.