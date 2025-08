Rali da Finlândia: Tanak penalizado… e 35 pontos ‘suspensos’

Ott Tänak penalizado em cinco minutos no Rali da Finlândia após incidente com Comissário

Ott Tänak, líder do Campeonato do Mundo de Ralis, foi penalizado em cinco minutos no Rali da Finlândia e recebeu uma dedução suspensa de 35 pontos no campeonato, na sequência de um incidente envolvendo um Comissário no controlo de paragem da sétima especial. O episódio ocorreu após um despiste que causou danos significativos no seu Hyundai i20 N Rally1.

Tudo se passou depois de um acidente na segunda passagem do troço de Saarikas, com o Hyundai a suster fortes danos que redundaram em problemas elétricos que afetaram as ventoinhas do radiador, resultando em questões de sobreaquecimento.

A decisão dos comissários desportivos do Rali da Finlândia descreve um incidente agitado no controlo de paragem da SS7. Tänak, na tentativa de manter o seu carro em movimento para permitir a circulação de ar e controlar a temperatura dos radiadores, o estónio atingiu e feriu um Comissário enquanto decorria o procedimento de ‘leitura’ dos pneus.

O relatório dos comissários detalha: “Na sexta-feira, 1 de agosto de 2025, após o Controlo de Paragem do SS7 (Saarikas 2), o carro n.º 8 chegou à verificação de pneus e parou sob a direção de um Comissário. Nesse momento, o piloto do carro n.º 8 acenou com as mãos, pedindo ao Comissário para se afastar. Entretanto, outro Comissário começou a verificar os pneus. Quando a leitura dos pneus estava quase concluída e antes de receber o sinal para sair, o piloto acelerou bruscamente, atingindo um Comissário com o para-choques dianteiro direito e causando ferimentos ligeiros, incluindo arranhões com sangue no joelho esquerdo.”

Ott Tänak e o diretor de equipa da Hyundai, Pablo Marcos, estiveram presentes na reunião dos comissários, onde expuseram as razões por trás das ações do piloto. “O Sr. Tänak tentou explicar o problema ao Comissário através de gestos manuais, uma vez que a comunicação era difícil”, lê-se no relatório dos comissários. “Quando pensou que as verificações estavam concluídas, moveu-se imediatamente da sua posição sem se aperceber de que tinha atingido o Comissário. O piloto pediu desculpa aos comissários e declarou que não estava ciente de que o Comissário tinha sido ferido. Afirmou que, se soubesse que tinha atingido o Comissário, teria parado imediatamente. O Sr. Tänak também se ofereceu para pedir desculpa pessoalmente ao oficial ferido.”

Os comissários confirmaram que o oficial envolvido sofreu apenas ferimentos ligeiros no incidente. Contudo, a decisão final sublinha a responsabilidade do piloto: “Como o piloto não prestou a devida atenção ao oficial, criou uma situação insegura e, em consequência, o seu carro atingiu o Comissário, causando assim ferimentos ligeiros. Isso constitui uma violação do Art. 12.2.1.h do Código Desportivo Internacional da FIA de 2025. Neste caso, a reação imprudente do Sr. Tänak não pode ser atenuada pelo facto de estarem a enfrentar problemas de sobreaquecimento no seu carro, o que permanece sob a responsabilidade do concorrente.”

A penalização de cinco minutos fez com que Tänak caísse para o 28.º lugar na classificação do Rali da Finlândia, a 6m07,2s do líder Kalle Rovanperä. A dedução suspensa de 35 pontos no campeonato entrará em vigor caso ocorra um incidente semelhante durante o restante da temporada de 2025. Este tipo de sanções serve para reforçar a importância do cumprimento das regras de segurança e o respeito pelos oficiais em todas as fases das competições de desportos motorizados.