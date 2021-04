Rali da Finlândia só com público: adiar um mês é possibilidade

Os responsáveis do Rali da Finlândia decidiram que a sua prova não se realizará sem público. A ideia, caso não seja possível realizar o rali na data prevista com espectadores, no início de agosto, adiar o rali para setembro. Depois de não se ter realizado o ano passado, e o facto do patrocinador principal, a Neste Oil ter ‘saído’, deixou os organizadores ‘descalços’ em termos financeiros, pelo que sem as receitas da bilheteira não seria possível avançar com a prova pelo segundo ano consecutivo.

Tendo em conta a importância da prova, a FIA e o Promotor do WRC estão a envidar esforços para conseguir colocar a prova mais à frente no calendário.

A ideia é colocar a Finlândia depois da Acrópole (9-12 de setembro) e antes de Espanha (14-17 de outubro) tendo em conta que há uma mês entre ambas. Seja como for, naquela localização, a chuva é bem provável, e se for muita, o rali torna-se muito complicado, por ser tão rápido. A rapidez, com o piso seco, controla-se bem melhor do que há chuva, embora, já muitas vezes a prova finlandesa se realizou à chuva.