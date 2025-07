Rali da Finlândia: Richard Hammond ficou fã dos ralis

O apresentador Richard Hammond ficou fã de ralis depois de dar uma volta a toda a velocidade com o piloto da M-Sport Ford, Josh McErlean, no Rali da Finlândia.

Comparando a experiência a pilotar um helicóptero, Hammond disse que os pilotos de rali operam «em três dimensões» por causa da complexidade das ações e da precisão necessária. Ele ficou especialmente impressionado com a antecipação de McErlean nas curvas e com a dinâmica da preparação do carro. Hammond também elogiou a cultura de ralis profundamente enraizada na Finlândia, observando a receção entusiástica da cidade e a multidão de 25 000 pessoas que assistiu apenas ao shakedown.

“Já conduzi carros de rali antes, mas, na verdade, neste nível de pilotagem, máquina e etapa, era o que eu esperava», explicou Hammond. “Estes pilotos conduzem em três dimensões, em vez de duas, como num circuito. Cada ação requer um comando compensatório em torno do resto.”

The GR Yaris Rally2 H2 Concept makes its public debut before SS1 Harju, with Juha Kankkunen at the wheel and Richard Hammond along for the ride! 💧🤩#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/VLCaZNGMkU

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) July 31, 2025