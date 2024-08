Rali da Finlândia: Oliver Solberg vence no WRC2

Oliver Solberg tem agora 28 pontos de vantagem no topo do campeonato WRC2 depois do piloto do Škoda Fabia RS Rally2 ter vencido na Finlândia. O sueco liderou a prova do princípio ao fim e alcançou a sua terceira vitória da época com 39,0 segundos de vantagem sobre Jari-Matti Latvala, que fez uma rara aparição ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, longe das suas funções regulares como chefe de equipa da marca japonesa.

Solberg e Latvala estiveram relativamente próximos durante a primeira etapa de sexta-feira, nas estradas a leste de Jyväskylä, mas, depois de Latvala ter perdido cerca de 20 segundos com uma derrapagem na tarde de sábado, o sueco pôde dar-se ao luxo de passar pela última etapa de domingo correndo riscos mínimos.

Os pilotos do WRC2 podem participar em até sete ralis, com os seis melhores resultados a contar para a pontuação final da época. Solberg já disputou seis rondas, enquanto os seus rivais mais próximos no título, incluindo Sami Pajari, Yohan Rossel e Nikolay Gryazin, têm todos provas disputadas.

“É uma sensação fantástica”, disse Solberg. “Foi um fim de semana fantástico. Muito obrigado à equipa, como sempre o carro esteve bem, e é fantástico ter outra vitória.”

O homem da Škoda, Lauri Joona, aguentou um final rápido de Mikko Heikkilä para reclamar o último lugar do pódio e a vitória na categoria Challenger do WRC2. Heikkilä, ao volante de um Toyota, perdeu a posição por apenas 2,6 segundos, apesar de ter sofrido uma penalização de 10 segundos devido a uma entrada tardia no sábado. Os carros GR Yaris de Georg Linnamäe e Roope Korhonen completaram os seis primeiros, enquanto Ricardo Triviño, oriundo do México, venceu a WRC Masters Cup